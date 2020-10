La consellera Budó cessa la delegada a la Catalunya Central que no és de JxC

La consellera Meritxell Budó va destituir ahir al migdia la delegada territorial de Presidència a la Catalunya Central, Ivet Castaño, que era l'últim càrrec del departament de Presidència que mantenia la militància al PDeCAT. Després de l'escissió que es va produir el setembre amb Junts x Catalunya dels seguidors de Carles Puigdemont, dirigits des de la presó de Lledoners per Jordi Sànchez, a nivell de càrrecs del govern hi ha hagut una clara fugida cap al nou partit. El mateix president Quim Torra va fer una última remodelació de govern abans de plegar en què va cessar la igualadina Àngels Chacón, que ha ser la propera candidata del partit demòcrata.

Ivet Castaño ha explicat a Regió7 que el cessament en el càrrec l'ha sorprès, perquè tot i que les diferències entre PDeCAT i JxC són evidents «pensava que per dos mesos que queden per a les properes eleccions ja no tocarien res més». El càrrec de delegada territorial del departament de Presidència no té ni la visualització ni el rang del de l'exconsellera d'Empresa i Universitats Àngels Chacón. De moment, el govern no ha anunciat el relleu de Castaño, ni si nomenarà ningú.

En tot cas, Castaño viu el cessament «com un càstig» a la persona que està treballant per mantenir el PDeCAT. No creu que a l'hora de fer-la plegar hagi tingut pes la feina de delegada territorial, sinó el fet de ser la presidenta del Partit Demòcrata en una comarca on tots els alcaldes s'han mantingut a la formació que presideix el també bagenc David Bonvehí. A Castaño li sembla «clar» que ha estat cessada per «ser la presidenta del PDeCAT en una comarca de les que més resisteixen, on la formació té un bon feu». Altres fonts properes a la direcció del partit indicaven que es podria tractar, també, d'escapçar persones amb bona progressió política dins de la formació.

No marxa amb rancor, però sí dolguda. «Em sap greu el sectarisme, em costa d'entendre», explica. En aquest cas, tenint en compte que quan se li ha comunicat el cessament se li ha dit que responia «a decisions polítiques», tot apunta que la criba està dirigida des de Lledoners, on Jordi Sànchez està conduint JxC. Veus del PDeCAT atribueixen a Sánchez la deriva d'enfrontament.

Castaño s'ha mantingut al PDeCAT convençuda, tot i veure que al departament de Presidència de la Generalitat tots els seus companys amb càrrec havien seguit els passos de la consellera Meritxell Budó i havien passat a militar a Junts x Cat. Ella diu que s'ha estimat més «mantenir els meus valors i les meves conviccions i poder anar a dormir cada dia amb la consciència tranquil·la». Se sent satisfeta de la feina feta al costat dels alcaldes dels municipis de la Catalunya Central, i té especialment presents els pobles petits.