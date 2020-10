Eduard Mata entra de regidor de Junts per Sant Joan en el lloc de Laura Vilanova

Eduard Mata i Riu, del grup municipal de Junts per Catalunya Sant Joan de Vilatorrada, va prometre dijous durant el ple municipal el càrrec com a nou regidor a l'oposició de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. L'entrada de Mata s'ha produït després de la renúncia de la regidora del seu grup Laura Vilanova, el mes de setembre passat, per motius personals i professionals.

Mata era el número 4 de la llista municipal de Junts per Catalunya Sant Joan de Vilatorrada i va ser regidor de Comerç, Turisme i Consum; i d'Esports, durant l'anterior legislatura (2015-2019).