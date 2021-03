L'oposició de Sant Joan demana que «s'imposi el respecte» en els plens

Els quatre grups que són a l'oposició a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (ERC, Junts, Compromís i Ciutadans) han reclamat conjuntament a l'alcalde que prengui mesures perquè «hi hagi respecte» per part dels regidors del seu executiu (format per Alternativa per Sant Joan i el PSC) envers les formacions que no governen durant la celebració dels plens municipals. Ho van posar damunt la taula al final de la sessió que va tenir lloc aquest dijous, en forma de prec conjunt al que van donar lectura cadascun dels portaveus dels quatre partits.

Amb aquest prec subratllaven que «observem amb preocupació com als plens municipals d'aquest Ajuntament hi predomina un clar clima d'agressivitat i situacions de clara manca de respecte personal i mala educació. Són situacions que es produeixen des de pràcticament l'inici del mandat però de manera més important des de fa uns mesos». Ho concretaven en què «és massa habitual que en els plens no es respectin els torns de intervenció, que alguns regidors i regidores, sense demanar permís, prenguin ús de la paraula i que fins i tot davant les peticions de deixar continuar, fan cas omís». I retreuen a l'alcalde, Jordi Solernou, que «en moltes ocasions no només hem trobat a faltar que posi ordre, sinó que observem, i patim, com en ocasions hi participa i interromp sense justificació les intervencions dels portaveus dels grups municipals de l'oposició».

ERC, Junts, Ciutadans i Compromís consideren que per part de l'equip de govern «hi ha regidores i regidors que no han entès quin és el paper de l'oposició. Totes i tots els 17 regidores i regidors volem treballar i treballem per al poble, per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes. Però tenim idees diferents de com fer-ho. El que per a nosaltres és una fortalesa, per al govern sovint és una càrrega».

En el prec conjunt van reiterar que «per part de regidors i regidores de l'equip de govern es produeixen massa sovint clares manques de respecte personal a altres companyes i companys. I sovint la resposta d'alguns regidors i regidores davant de propostes, no és valorar el contingut del que es diu, si no entrar a l'atac personal i maliciós». Parlen de «mofes, riures burletes i gesticulacions de clara agressivitat quan no es té ús de la paraula, tons paternalistes, condescendents i humiliadors, insults, judicis de valor sobre la vida personal, ús del fals testimoni i insinuacions sense demostrar per desprestigiar».

El prec acabava dient que «creiem que ha arribat el moment de frenar i posar punt i final a aquestes actituds», per la qual cosa demanen a l'alcalde «una profunda reflexió perquè hi hagi un canvi. Per part nostra posem i posarem tot per la nostra part perquè així sigui».