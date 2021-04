Balsareny reivindica que s'ampliï l'horari d'atenció mèdica al consultori local

El ple de l'Ajuntament de Balsareny ha aprovat per unanimitat una moció per reivindicar a la Conselleria de Salut una millora del servei al consultori local. El consistori reclama que s'hi faci atenció mèdica de dilluns a divendres, matí i tarda, tal com es feia abans de la reestructuració que es va dur a terme fa un any i mig, quan es van reduir les hores d'obertura, un fet que s'ha accentuat arran de la pandèmia. Demana també el retorn dels serveis de llevadora i de pediatria, que ara només es presten al CAP de Navàs, que és el de capçalera.

El consistori de Balsareny ja va aprovar fa un any i mig una moció on reclamava «un servei digne» al centre d'atenció primària del municipi, després de recollir 707 instàncies de la ciutadania arran de la reestructuració dels horaris, que els deixava algunes tardes sense servei. L'alcaldessa de Balsareny, Noèlia Ramírez,explica que «amb la pandèmia el consultori es va adaptar a la nova realitat i ara que tot comença a funcionar amb més fluïdesa trobem que aquesta reducció horària s'ha accentuat una mica més i el consultori és obert només al matí i algun dia no hi ha metge».

Segons Ramírez, aquesta reducció del servei «suposa que la gent s'ha de desplaçar al CAP de Navàs i tenim gent gran, embarassades avançades o treballadors que fan torn de matí i no poden anar al consultori a la tarda» i s'han de traslladar al municipi veí amb les dificultats de mobilitat que això comporta.

D'altra banda, la moció aprovada pel consistori també reclama «el retorn de la llevadora i pediatria, serveis que en ocasions anteriors demanàvem una ampliació i que ara han desaparegut». Segons Ramírez, «des de la remodelació i tancament del març el servei de pediatria no ha tornat al consultori i la llevadora tampoc ofereix totes les hores que necessita la població». L'alcaldessa assegura que la reestructuració de l'horari, amb atenció només al matí, «no és suficient per atendre tota la demanda de la població» i reitera que « tenim gent molt gran que no es pot desplaçar a Navàs».

Ramírez assegura que la moció té per objectiu traslladar les demandes de la ciutadania. En el text aprovat al ple, l'Ajuntament també ha agafat el compromís de continuar recollint totes les instàncies amb queixes i peticions de la ciutadania, «traslladar-les al departament competent i sol·licitar la presa de mesures». El consistori també preveu posar de manifest aquestes demanes al Síndic de Greuges. Amb tot, Ramínez ha volgut fer «un reconeixement a la tasca que fan des del consultori les persones que estan al peu del del canó»

L'Ajuntament de Balsareny ja va aprovar l'octubre del 2019 una moció que demanava un millor servei al consultori i va recollir 700 instàncies, la majoria de les quals reivindicaven que es restituís l'horari que hi havia fins aleshores (de les 8 a les 20 hores), i que s'havia reestructurat i havia deixat el centre algunes tardes sense servei. En aquella ocasió, el CatSalut va defensar que la reestructuració horària responia a un canvi organitzatiu de l'atenció primària i que això no havia comportat la pèrdua d'hores de professionals, ja que es mantenien els mateixos serveis perquè s'havia reforçat el nombre de professionals els matins.