Balsareny engegarà el curs vinent l'institut escola amb 26 alumnes de secundària

L'escola Guillem de Balsareny incorporarà aquest setembre el primer curs d'ESO amb un total de 26 alumnes. El centre, que actualment ofereix infantil i primària, ja està treballant per convertir-se el curs vinent en un institut escola. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, s'ha reunit aquest divendres amb el consistori i l'equip directiu de l'escola per avançar en la implantació del nou model educatiu. Atenent al nombre d'alumnes que l'any que ve faran secundària Bargalló creu que «és un projecte que neix amb èxit».

Responent a la demanda de l'Ajuntament, l'AMPA i el centre, el departament d'Educació reconvertirà l'escola Guillem de Balsareny en un institut escola. En aquest sentit, el centre educatiu ja està treballant amb un equip de tres docents per poder iniciar al setembre el primer curs d'ESO, que tindrà 26 alumnes, el mateix nombre de nens i nenes que enguany cursen sisè de primària. Segons Bargalló, «és una demostració palpable que era un projecte necessari, eficient i esperat».

Per la seva banda, l'alcaldessa de Balsareny, Noèlia Ramírez, ha expressat la seva satisfacció perquè l'institut escola sigui una realitat, ja que creu que «és una aposta pel territori i ens permet que els nens i nenes es quedin al poble» i no s'hagin de desplaçar a Navàs o a Sallent, on ara tenien l'institut de referència.

L'escola de Balsareny disposa d'unes instal·lacions suficientment grans perquè no sigui necessari fer cap ampliació per encabir la secundària. Si que s'hauran d'adequar alguns espais i fer alguna intervenció com una sortida d'emergència al laboratori o adequar uns nous lavabos. També hi ha previst remodelar el pati per adequar-lo a les necessitats pedagògiques actuals.

El pas d'escola a institut escola es farà progressivament amb un nou curs cada any fins a completar els quatre que té la secundària obligatòria el 2024-25. Actualment l'escola té un total de 177 alumnes, des de P3 i fins a 6è. Per al curs vinent, hi ha previst que n'entrin 23 de P3, de manera que hi haurà 200 alumnes.