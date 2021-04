Els escolars de Sant Fruitós posaran nom al centre que hi obrirà Ampans

Ampans vol que siguin els alumnes de les escoles de Sant Fruitós els que escullin el nom que tindrà el nou centre assistencial per a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i trastorns de l'espectre autista (TEA) que la fundació preveu posar en marxa abans de l'estiu a la població.

La proposta respon a la voluntat de fer partícips els centres educatius en el projecte i apropar-lo a la ciutadania. És per això que l'entitat, amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós, ha fet un conte adreçat als alumnes de les escoles per explicar-los la discapacitat i compartir amb ells actituds i valors que contribueixen a la inclusió, i és a través d'aquest conte que es proposa als alumnes que triïn un nom, i un cop obert i la pandèmia ho permeti, els convida a visitar el nou centre i a compartir-hi activitats.

Ampans està construint una residència infantil i juvenil i escola per a infants i adolescents de 12 a 18 anys amb discapacitat intel·lectual i autisme en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Sant Fruitós. En concret, el nou equipament disposarà de 20 places residencials per a infants amb altes necessitats i 40 places escolars que acolliran alumnes amb necessitats d'atenció específiques. Tal com ja va explicar aquest diari, les obres fa uns dies que ja estaven pràcticament enllestides, de manera que es preveu l'obertura imminent, que serà abans de l'estiu, si bé encara no s'ha confirmat la data.

Ampans ha presentat el conte a l'aula de cinquè de l'escola Pla del Puig sota el guiatge de la contacontes Clara Gavaldà i Laura Estrada, una de les il·lustradores. Juntament amb els contes, les escoles Pla del Puig, Paidos i Monsenyor Gibert, de Sant Fruitós, i l'escola Jeroni de Moragas d'Ampans, també han rebut una urna, en forma de caseta de fusta, perquè els alumnes hi dipositin el full amb l'exercici de trobar un nom per a la nova residència i escola.

La voluntat d'Ampans es fer arribar el conte a totes les escoles que hi puguin estar interessades, i a fer-ne una versió digital i amb contacontes.