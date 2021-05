L’Arya és un ós rentador, una espècie originària de l’Amèrica del Nord i Central, que, des d’ahir, viu al refugi El Cau del Bosc de Sant Salvador de Guardiola. L’equipament, que es dedica de manera altruista al rescat de fauna salvatge i animals de granja, és el primer centre col·laborador habilitat per la Generalitat de Catalunya en el pla de gestió ètica d’ossos rentadors i coatís, degut a la problemàtica existent derivada de l’abandonament d’aquestes espècies, considerades invasores, al medi natural per part de col·leccionistes privats. Ahir, el centre va rebre un exemplar d’aquesta espècie, que va arribar al Bages procedent de Múrcia, on va ser rescatat.

Tot i que no és gens habitual veure ossos rentadors a casa nostra, des d’ahir, l’Arya, nom amb el qual l’han batejat, té una nova llar al Bages després de ser rescatat en un decomís a Múrcia fa tres o quatre mesos. El seu propietari patia síndrome de Noè i havia acaparat fins a 572 animals «que mal vivien en un terreny», segons explica Èric Martínez, cofundador del refugi El Cau del Bosc.

Les administracions catalana i murciana, amb el suport de FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales), han facilitat el trasllat d’aquest exemplar d’os rentador al centre del Bages on ha vingut per establir-s’hi definitivament, ja que l’equipament, a més de ser un refugi, és també un santuari d’animals.

El centre de Sant Salvador, que és una associació sense ànim de lucre, va néixer l’any passat en plena pandèmia de la mà d’Èric Martínez i Gabriel Fernández, que van convertir l’indret on viuen, amb un terreny de 15.000 metres quadrats, amb aquest espai d’acollida d’animals de granja i fauna salvatge. Van començar amb un porc vietnamita i una colònia de gats i ara ja tenen un vuitantena d’animals, principalment cavalls, cabres, conills i guineus. Tot i tenir les seves respectives feines, dediquen el temps lliure a donar una vida millor als animals. Tot plegat, gràcies a les donacions privades, a l’apadrinament d’animals i a l’ajuda de voluntaris.

Els dos joves, amants dels animals i la muntanya, ja havien col·laborat en alguns refugis i santuaris com a voluntaris, però van decidir muntar el seu propi centre després d’adonar-se que hi havia molts equipaments per a animals domèstics com gossos i gats, però molt pocs que es dediquin als animals de granja o a la fauna salvatge. Això els va portar a crear el refugi «per donar una segona oportunitat a aquells animals que potser ho tenen més difícil per ser adoptats o simplement per ser visibles». En definitiva, es tracta, com diu Martínez, «d’ajudar als que ningú ajuda».

L’opció d’adoptar un animal

Un cop recuperats, alguns dels animals que acullen són aptes per ser adoptats, com ara conills, cobais i petits rosegadors. Per altra banda, són santuari d’animals com cabres, cavalls, gallines, tortugues i guineus. A banda de l’os rentador i els coatís, també estan acreditats com a centre col·laborador en la gestió ètica de porcs vietnamites.

Ara, El Cau del Bosc és la nova casa de l’Arya on, tot i estar en captivitat, tindrà unes condicions de vida òptimes, lluny de les que tenia a Múrcia i un espai òptim per desenvolupar-se.