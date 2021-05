L'Ajuntament de Navarcles ha aprovat en el darrer ple municipal, un cop liquidat el pressupost de 2020, invertir una part del romanent en despeses no previstes al pressupost aprovat el passat desembre. Segons han concretat fonts municipals, es repartiran 437.326,66 euros entre partides ja existents i d’altres de noves, destinades a despeses de personal, ajudes a famílies, instal·lacions municipals, estudis i treballs tècnics i transferències al Consell Comarcal, entre d’altres.

En concret, les partides en què es destinarà la major part del romanent -EL 51,43% del total- formen part del capítol d’inversions: 100.000 euros es destinaran al projecte del futur pla de Cal Tàpies, 50.000 a l’adequació de l’entorn de la Dresca, 45.000 a la millora del pati de butaques del Teatre Auditori i 30.000 a les reparacions i millores a la caseta del reg dels carrers Ubach i Monestir. Per altra banda, les retribucions dels plans d’ocupació -que sumen 75.000 euros- suposen una altra part important de les noves inversions, representant un 17,15% del total.

Altres partides que també veuran incrementat el seu pressupost són les destinades a la reparació i conservació de les instal·lacions esportives, a les ajudes a famílies per complementar les beques menjador atorgades pel Consell Comarcal del Bages, la partida d’obres per la finalització del pàrquing de la carretera de Manresa, i la de jardineria per millores en l’entorn natural del poble.