Els vianants ja poden passejar per l’entorn de la zona esportiva de Sant Joan de Vilatorrada, que ha canviat la seva fesomia i ha guanyat una gran zona de passeig i esbarjo. Les obres d’urbanització que s’han dut a terme en el darrer any i mig al canal industrial i a la zona esportiva ja estan pràcticament enllestides i només queden pendents petites actuacions. La remodelació, iniciada a principi de l’any passat, ha suposat un pas definitiu per convertir tota aquesta àrea del municipi en un gran pulmó verd. El consistori té previst inaugurar la remodelació de cara al setembre.

L’arranjament de la zona esportiva ha inclòs, entre altres coses, una plaça d’entrada que fa de distribuïdor entre els diversos equipaments esportius, pensada per a l’ús dels vianants, i que combinarà zones de gespa, arbrat, paviment i un espai de sauló. Els treballs també han consistit en una millora dels accessos a l’àrea esportiva i és per això que s’han instal·lat tres noves passarel·les.

Adequació del canal

Prèviament a les obres d’urbanització de l’àrea de la zona esportiva, els treballs van començar per l’adequació de l’entorn del canal. Una actuació que ha donat continuïtat a la que ja es va fer el 2009 més al sud. Amb la millora d’aquest nou tram es completa tota una anella verda al voltant del canal, des del pont gran fins passada la zona esportiva, més d’una dècada després que s’hi comencés a intervenir. Es tracta d’una de les grans obres que tenia pendents el poble i que finalment es pot completar.

Els treballs al canal han afectat uns 400 metres de longitud, entre el pont gran i la zona de la resclosa on es capta l’aigua del Cardener i comença el curs fluvial del canal. Amb aquesta actuació s’ha completat tota una anella verda al voltant del conducte, després de la intervenció a la resta de tram, d’uns 300 metres, des de la zona de Cal Gallifa al pont gran. Amb la darrera actuació s’ha millorat la canalització amb una llera de pedra i s’ha desbrossat i netejat el canal.

L’àmbit d’actuació a l’entorn del canal ha inclòs també l’adequació de la façana de la zona esportiva, amb les pistes de tennis (que estan pendents de renovació), el pavelló, el camp de futbol i les piscines, que s’ha integrat dins l’anella verda per formar una gran àrea de passeig i esbarjo. Prèviament a la urbanització ja es va dur a terme la canalització d’instal·lacions d’aigua, electricitat i fibra òptica, i també es va actuar a la caldera de biomassa del pavelló.

Tot i que el gruix dels treballs ja fa uns mesos que estan enllestits, encara queden pendents alguns detalls i, per això, no s’ha donat per tancat el projecte de remodelació d’aquesta zona del municipi, que el consistori preveu inaugurar oficialment al setembre.