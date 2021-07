Fonollosa ha posat en marxa la maquinària per tenir una escola totalment rehabilitada i ampliada el 2023. Amb aquest objectiu, s’ha obert la licitació per a la redacció del projecte i la direcció de les obres del futur equipament.

L’objectiu principal d’aquest projecte, segons han explicat fonts municipals, ha de ser dotar el centre d’unes noves instal·lacions i enderrocar o desmuntar totes aquelles que es trobin en una situació deficient o de provisionalitat. Al mateix temps, el projecte ha de permetre ampliar l’espai de pati i reordenar la zona d’equipaments escolars, de tal manera que es faciliti l’accés al centre i es millorin els espais del pati.

El que es convoca és un concurs de projectes a dues voltes. De la primera en sortiran les cinc millors propostes, que passaran a una segona d’on s’escollirà el despatx d’arquitectes guanyador. Cadascun dels cinc seleccionats a la primera volta rebran una compensació econòmica.

Ara fa un any, l’Ajuntament i la Generalitat van acordar tirar endavant el conveni que ha de fer possible aquest projecte. Aquell acord establia que la Generalitat es faria càrrec de la pràctica totalitat del cost (1,7 milions), mentre que l’Ajuntament hi aportaria la resta i també assumiria la redacció del projecte i la direcció de l’obra.

L’Escola Agrupació Sant Jordi de Fonollosa va complir mig segle el 2019, i ha anat creixent fins als aproximadament 200 alumnes actuals (de P-3 fins a 6è de primària). La reforma que es planteja no es fa en vista a tenir-ne més, sinó a donar més confortabilitat als que pot acollir, tenint en compte que pràcticament hi ha els mateixos espais ara que quan n’hi estudiaven menys d’un centenar, tret d’alguns porxos que s’han cobert o de la instal·lació d’algunes cargoleres.

Es tracta d’una obra complexa i de gran envergadura, i un dels projectes més prioritaris d’aquest mandat.