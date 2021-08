La Diputació de Barcelona ha realitzat aquests darrers mesos diverses intervencions de millora a la xarxa de camins del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que inclou part de territori bagenc. S’hi han destinat prop de 50.000 euros, en vàries actuacions de manteniment per evitar l’erosió del terreny.

Bona part de les millores s’han concentrat en els accessos a la Mola i al Montcau. En concret, en el camí de la Mola s’ha creat una rampa empedrada per evitar que l’aigua augmenti l’erosió del pas de la gent i de les mules que abasteixen el restaurant del monestir, on no es pot arribar amb vehicle. També s’ha netejat la terra acumulada a les trenques de drenatge que evacuen l’aigua de la pluja i minimitzen els processos erosius i s’ha desviat l’accés de les mules per unes feixes i la nova rampa cap al camí dels Monjos.

Al cim de la Mola, els treballs han consistit en la consolidació d’algunes de les parets i murs de l’equipament on hi ha el restaurant i les quadres de les mules així com en la reconstrucció d’unes escales que donen la volta a l’equipament per darrere el monestir.

Per altra banda, al Montcau, també s’ha fet una neteja de la terra de les trenques de drenatge per evacuar l’aigua de la pluja i evitar els processos erosius. Així mateix, la colla de manteniment del Parc Natural ha reposat les cordes que marquen els límits del pas i condueixen el camí cap al cim del Montcau i també la baixada cap al coll d’Eres.

Protecció i conservació

Els objectius de tot aquest conjunt d’actuacions és garantir un estat de conservació dels camins d’accés i dels seus entorns, així com potenciar alternatives d’interès en les zones al parc per tal de fer viable una aproximació a aquest espai natural protegit sense que això interfereixi en els seus valors. En aquest sentit, i més enllà del manteniment de camins i accessos, també es vol garantir la conservació els hàbitats de codines i roqueters, i d’espècies endèmiques que hi ha en el conjunt del parc, com ara el cargol xerocrassa montserratensis.

A banda de totes aquestes actuacions ja realitzades, d’ara en endavant també hi ha la voluntat de recuperar l’antiga traça del camí d’accés a la Mola que s’inicia uns 150 metres abans dels actuals aparcaments de Can Pobla. D’aquesta manera es vol evitar l’opció de dreceres i altres afectacions, i consolidar un únic pas de camí a la Mola pel tram de Can Pobla.

Els accessos a la Mola i el Montcau són els més transitats del parc de Sant Llorenç del Munt, amb una afluència que ha arribat a gairebé els 200.000 visitants en el darrer any.