El nucli de Coaner celebrarà aquest diumenge la seva festa major, que tindrà com a novetat l’estrena de la instal·lació Coaner fet pessebre, la maqueta del pessebre monumental dedicada a Coaner que ja es va exposar per Nadal al Casino de Manresa i que ara quedarà emplaçada al cambril del santuari. La presentació del pessebre es farà a 2/4 d’11 del matí, després de les caminades espontànies i de l’esmorzar amb coca i xocolata. A les 11 hi haurà missa i els goigs i després, sardanes.