La Joventut Socialista de Catalunya de les Comarques Centrals (Bages, Berguedà i Solsonès) ha celebrat aquest cap de setmana el seu quart Congrés de Federació, en el que ha resultat reelegit Àngel Sáez com a primer secretari de l’organització. Sáez, que lidera l’organització des del 2015, inicia així un tercer mandat amb una executiva que incorpora nous perfils joves.

Montse Albacete, regidora de l’Ajuntament de Súria, acompanyarà a Sáez al capdavant de l’organització com a viceprimera secretària i secretaria de feminisme, mentre que la santjoanenca Andrea Marcuello ocuparà la secretaria d’organització.

L’alcalde de Súria, Albert Coberó, que havia ocupat la secretaria d’organització durant els darrers sis anys, passa a ser secretari de política municipal i acció institucional. La resta de l’executiva la completen els manresans Mario Estrada i Axel Velasco, ocupant les secretaries de comunicació i idees i programes respectivament, i el castellgalinenc Marcel Gimeno com a secretari d’Acció Política. Ferran Verdejo, secretari d’organització de la JSC nacional, formarà part de l’executiva com a membre nat.

“Ens vam fixar com a objectiu fer arribar la JSC a les institucions, i així ho hem fet”, afirma Sáez, mostrant-se satisfet dels resultats obtinguts pels candidats joves a les municipals del 2019 i recordant que “no ha estat un mandat gens fàcil”. Coberó, secretari d’organització sortint, va recordar també en la presentació de l’informe de gestió del mandat que “la JSC Comarques Centrals ha estat durant la pandèmia la primera organització a defensar l’obertura dels centres d’atenció primària i alertar de la incongruència dels criteris sanitaris de la Generalitat en la redistribució de l’atenció primària a les Comarques Centrals”.

La nova executiva fixa ara com a objectiu principal garantir que els i les joves de la Catalunya Central no quedin enrere durant el procés de recuperació econòmica, així com seguir reivindicant-se com l’única organització jove i d’esquerres que treballa pel diàleg i la concòrdia en el sí de la societat catalana.

L’acte va finalitzar amb els parlaments de Cristòfol Gimeno, primer secretari del PSC Bages, Berguedà i Solsonès, de Ferran Verdejo, secretari d’Organització de la JSC nacional, i del reelegit primer secretari, Àngel Sáez. El moment més emotiu de la cloenda va arribar amb el comiat a la líder dels socialistes de Sant Joan, Elia Tortolero, qui deixa l’organització després de més d’una dècada de militància en assolir l’edat límit fixada pels estatuts per formar part de l’organització jove.