El monestir de Montserrat acollirà dimecres de la setmana vinent, 13 d’octubre, la benedicció del nou abat, Manel Gasch, pràcticament un mes després que la comunitat benedictina l’escollís com a successor de Josep Maria Soler, que va renunciar al càrrec en complir els 75 anys com marca la regla de Sant Benet. En una cerimònia solemne, que tindrà lloc a 2/4 d’11 del matí, la basílica de Santa Maria acollirà la benedicció abacial on Gasch rebrà l’anell, la mitra i el bàcul, les insígnies que s’imposen al màxim responsable de l’abadia.

Feia dues dècades que Montserrat no afrontava l’elecció d’un nou abat i el darrer cop que la basílica de Santa Maria va acollir una benedicció abacial va ser fa 21 anys. En concret, el 13 d’agost de l’any 2000 Josep Maria Soler va rebre les insígnies del càrrec després que la comunitat l’escollís per substituir a Sebastià Bardolet, que havia estat onze anys en el càrrec. La comunitat es prepara ara per viure de nou la solemne cerimònia d’aquí a una setmana.

Fonts del Monestir han apuntat que la celebració religiosa, que no estarà oberta al públic en general i tindrà l’accés controlat, preveu omplir la capacitat de la basílica. L’acte també es podrà seguir des de l’exterior a través d’unes pantalles i es podrà veure en directe a les televisions de la Xarxa de Televisions Locals. L’acte religiós tindrà l’actuació de l’escolania de Montserrat i comptarà amb la presència de diferents personalitats. Un dels moments més significatius serà la imposició de les insígnies: l’anell -que recorda l’aliança amb la comunitat-, la mitra -ornament d’autoritat- i el bàcul -que suggereix la missió de pastor.

La benedicció del nou abat arriba després de la renúncia de Josep Maria Soler, el 13 d’agost passat, que va sotmetre la comunitat en un procés d’elecció que es va mantenir en absolut secretisme i que el 15 de setembre va culminar amb l’anunci del nou abat, el pare Manel Gasch i Hurios (Barcelona, 1970). D’aquesta manera, el fins aleshores majordom-administrador del monestir passava a ser-ne la màxima autoritat amb diversos reptes al davant, com la recuperació econòmica de l’abadia, afectada arran de la pandèmia, l’organització del mil·lenari de la fundació del monestir, el 2025, i el foment de les vocacions.

El pare Manel Gasch va començar la formació en teologia a Montserrat, que va completar amb la llicència en Teologia, especialitat dogmàtica, a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma l’any 2005. Des d’aleshores, és professor de teologia a l’Estudi Filosòfic i Teològic de Montserrat. Des de l’any 2005 fins al 2010 va ser prefecte de l’Escolania de Montserrat i, des del 2011 fins a la seva elecció, ha estat el majordom administrador del monestir.