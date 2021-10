La manca de recursos específics per tractar el creixement de diagnòstics de Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) amb problemes de conducta associats en infants i adolescents ha portat a Ampans a crear la nova residència i escola Els Companys, ubicada a Sant Fruitós de Bages. Es tracta d’un centre pioner que ofereix atenció especialitzada per a infants i joves de 12 a 18 anys amb discapacitat intel·lectual i autisme d’alta complexitat. El nou equipament, que ha obert portes amb 23 usuaris, s’inaugurà oficialment demà a la tarda.

El centre neix «en base a necessitats que veiem que tenim», explica la directora del servei de llars i residències per a infants i adolescents d’Ampans, Janeta Camps. «Últimament hi ha un perfil i unes necessitats que no estaven cobertes en les propostes d’habitatge que tenim i ens va semblar que necessitàvem aquest espai on poguéssim treballar molt més la conducta en un entorn més petit i adaptat per donar una millor resposta», assegura.

El nou centre compagina residència i escola «perquè hem vist que necessitàvem treballar-ho conjuntament», i va destinat a infants i joves d’entre 12 i 18 anys en situació de discapacitat intel·lectual, amb autisme i alteració conductual important. Aquesta atenció integral facilita la transició de la llar a l’escola i dona molta «flexibilitat» perquè es pot adaptar l’atenció a les necessitats en cada moment del dia d’una manera més personalitzada. «Comencem quan estem en condicions i tots els professionals ens posem al servei del nen en el moment i el lloc que toca. No podem forçar horaris de rutines perquè amb ells això no és possible».

El nou equipament d’Ampans, que disposa d’una trentena de professionals entre mestres i educadors, ha obert portes recentment i, de moment, té 23 alumnes a l’escola, 17 dels quals resideixen al mateix centre. L’equipament compta amb les aules escolars i a la part residencial hi ha 6 pisos o espais de convivència per a 4 persones cada un i una unitat individualitzada. També hi ha cuina, menjador i un pati exterior.

El projecte de construcció del centre Els Companys és l’únic que Ampans no va aturar durant la pandèmia perquè, segons el director general de l’entitat, Toni Espinal, «era molt important per nosaltres no per guanyar places, que són poques, sinó per dotar d’una atenció més especialitzada i millorar les condicions i la qualitat del servei».

Al nou centre sobretot es treballa l’autoregulació de la conducta, les habilitats socials i la comunicació. Per facilitar el dia a dia dels joves, els educadors i mestres fan un acompanyament des de primera hora perquè, segons la directora de l’escola Jeroni de Moragas d’Ampans, Alba Cortina, «és un element facilitador i que treballa el vincle, ja que el mestre està més present a la seva vida i genera una situació molt més favorable». En això rau, pensa Cortina, «l’èxit d’aquest projecte perquè no provoca talls a les seves vides i intenta evitar situacions novedoses i provisionals».

Espinal destaca també que s’ha volgut donar a l’equipament «un enfoc comunitari» per establir un lligam amb el poble de Sant Fruitós «perquè els acceptin com un ciutadà més». En aquest sentit, es va fer un conte i van ser els mateixos alumnes de les escoles del municipi els que van triar el nom del centre: Els Companys.

L’obertura de la nova residència i escola on es poden atendre les necessitats específiques d’aquest segment de població és de vital importància per a les famílies . «Nosaltres som una crossa per la família, som un punt de suport i és un dret que han de tenir », afirma Camps.

«Està al millor lloc»

Un dels adolescents que resideix al centre és el David, un jove barceloní de 18 anys que pateix autisme sever. Després d’un llarg periple, amb alteracions greus de la conducta, que han «condicionat la vida familiar», la seva mare, la Pilar, que té dos fills més, explica que han trobat al nou centre de Sant Fruitós un model que s’adapta al perfil i a les necessitats dels joves amb autisme d’alta complexitat. Diu que «l’ingrés residencial no és el que desitjàvem» i reconeix que «va ser molt costós convèncer-nos», però que «malgrat el procés de dol de no tenir el fill a la família» creu que «està al millor lloc de tot Catalunya on pot estar» i això els dona «tranquil·litat».

Segons la Pilar, «l’autisme greu, que és molt invalidant i amb molt poca autonomia, no té recursos» i elogia el nou centre que ha fet Ampans. «La llar està molt ben creada i l’escola l’han construïda pensant en el que necessiten els alumnes», afirma. Creu que l’administració hauria de prioritzar centres com aquest i posar els recursos necessaris «per clonar-lo».

En aquest sentit, Espinal remarca que «hi ha una manca molt important a Catalunya en aquest segment i el número de persones amb autisme i trastorns de la conducta està creixent i és un recurs necessari perquè hi ha una demanda altíssima». Els Companys és el cinquè equipament residencial per a infants i adolescents d’Ampans juntament amb Armengou, La Caseta, El Turó o El Pinet.