A partir de demà fins al 31 d’octubre el celler Abadal posa en marxa una nova edició de la Gastro Week by Abadal, la iniciativa gastronòmica del celler bagenc, que, junt amb restaurants de la comarca, busca potenciar el maridatge de productes de la terra. Durant aquests dies, 43 restaurants del Bages oferiran menús creats en exclusiva per a l’ocasió i maridats amb vins Abadal.

La iniciativa vol també contribuir a dinamitzar i donar suport a la restauració després dels últims mesos de pandèmia. Així, la proposta coincideix amb la Setmana del Vi Català, que aquest any tindrà lloc des de demà fins al 24 d’octubre. És una iniciativa promoguda per l’Incavi, que agrupa activitats arreu del territori català amb l’objectiu de mostrar la riquesa del sector vinícola.

Els restaurants participants a la Gastro Week són Bodega Sant Domingo, Cal Bisbe, Cal Carter, Cal Lara, Cal Magre, Cal Miliu, Cal Spaguetti, Can Ladis, Can Ferrer, Can Ferreroles Nou, Casa l’Agulla, Casa Pepe, Cau de l’Ateneu, Circus Restaurant, El Golut, Els Noguers, Golden, Gretta Gogó, Kursaal Espai Gastronòmic, L’Ó, La Barca, La Cuina, La Manufactura, La Masia del Solà, La Sala, La Sardana, La Taverna d’en Mallol, La Xicra, Las Vegas, Mas de la Sala, Masia Restaurant Can Font, Miami, Mirador de Montserrat, Muntané, Porta Ferro, Raviolo, Restaurant Ramon Park-Hotel, Rubell, Seven Restaurant, Sibar, Taverna 1913, Tempo i Turó de la Torre.