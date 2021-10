La Fira Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada, ambientada en l’esplendor industrial de començament del segle XX, va consolidar ahir la bona acollida que ha tingut el certamen al llarg de tot el cap de setmana, després que ha pogut recuperar pràcticament el seu format habitual de prepandèmia. Si divendres i dissabte arrencava amb un èxit de públic, ahir encara va ser més nombrós, en la principal jornada d’activitats i representacions al carrer.

Al migdia, el centre de la vila era ben ple, coincidint amb la inauguració oficial del certamen, que per si mateixa ja era una recreació escènica en què l’alcalde, Jordi Solernou, i la comitiva local, tots vestits d’època, recorrien l’espai en una trobada fictícia amb els amos de les antigues fàbriques que han protagonitzat la fira.

El carrer i el passeig del Riu, la plaça de l’Església, el carrer i la plaça major, i l’entorn de les fàbriques van ser els escenaris de les nombroses representacions de carrer, que ahir substituïen les visites teatralitzades a les fàbriques que es van fer divendres i dissabte. No hi va faltar un grup de gitanes que llegien les mans a qui ho demanava, les xafarderies de les senyores que feien bugada al safareig, la consagració de l’església i la processó, entre altres, que anaven alternant l’espectacle durant el matí i la tarda.

Ahir també va ser el dia de les puntaires, més d’un centenar, que van ocupar un bon tram del carrer Major. També hi havia músics de carrer, actuacions a la Taverna, i visites guiades (aquest cop no teatralitzades) a la fàbrica Burés, la turbina i el canal, a banda de la mostra de comerç local i entitats que ja hi havia dissabte.