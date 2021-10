L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat les ordenances fiscals per a l’any 2022 amb els vots favorables de l’equip de Govern (ERC, PSC i En Comú) i el vot en contra de l’oposició (Junts). El consistori manté congelats els impostos i la majoria de taxes de cara a l’any vinent, manté a la baixa la pressió fiscal i introdueix novetats per promoure els serveis municipals. En aquest sentit, s’eliminen les taxes de matrícula per a cada inici de curs de l’Escola Bressol i de l’Escola de Música, de manera que la taxa corresponent a la matrícula només s’haurà de pagar una vegada. També s'ha inclòs una única quota inicial al gimnàs municipal per afavorir la fidelitat de les persones usuàries.

Una de les novetats de les ordenances per a l’any vinent és el carnet ciutadà SVC, que es vol estendre per a l’ús dels diferents serveis municipals com el carnet de la piscina o bé el carnet cultural i que inicialment oferirà descomptes en la compra d’entrades per als espectacles culturals. L’Ajuntament també ha afegit un euro simbòlic quan calgui fer reserva dels espectacles per assegurar que el públic hi assisteixi. En paral·lel, s’estableix un únic pagament de 60 i 40 euros per als casaments, a sala d’actes i sala de juntes, respectivament, i, pel que fa a la piscina, l’entrada serà gratuïta per als infants i una persona acompanyant que utilitzin l’equipament exclusivament per als cursets de natació.

Impostos congelats

L’Ajuntament manté l’impost sobre béns immobles sense canvis, el qual es va aprovar el juny, en aquest cas amb l’abstenció de l’oposició. De fet, l’Oficina General del Cadastre ha actualitzat els valors cadastrals, que dataven del 2009, en ple boom immobiliari, i estaven totalment desfasats, i el consistori mantindrà congelada la recaptació global pel que a l’IBI. El rebut mitjà de l’IBI a Sant Vicenç de Castellet continuarà fixat en 389 euros (la mitjana comarcal és de 410 euros) i la majoria o baixaran o no es veuran alterats. Els nous valors cadastrals suposaran beneficis fiscals en l’IRPF de la declaració de la renda, l’impost de patrimoni i la plusvàlua. També es mantindrà sense canvis l’impost d’activitats econòmiques i l’impost de vehicles de tracció mecànica.

Finalment, es manté la bonificació del 50% de l’impost de béns immobles (IBI) per a les persones propietàries d’habitatges destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada, d’acord amb la nova normativa catalana d’aplicació en la matèria.