El PSC i el Grup Independent de Súria (GIIS) han renovat el pacte de govern a l’Ajuntament de Súria que els socialistes havien trencat el juliol passat per discrepàncies entre els socis. D’aquesta manera, el PSC, que fins ara governava en solitari amb només 4 regidors, han sumat els 2 que té actualment el GIIS, després que el cap de la formació, Pere Requena, trenqués amb el partit poques setmanes després de sortir del govern i s’hagi mantingut al consistori com a regidor no adscrit. Tot i el pacte, el govern es manté en minoria amb 6 dels 13 regidors que conformen el consistori.

En el ple celebrat aquest dijous l’alcalde, Albert Coberó (PSC), va signar la nova redistribució de l’executiu arran del nou pacte de govern assolit entre els grups municipals del PSC i del GIIS. Amb el nou acord els dos regidors de la formació independent, Alba Santamaria i Miquel Soliva, tornen a entrar al govern d’on havien sortit l’estiu passat juntament amb l’aleshores cap de la formació, Pere Requena, que, unes setmanes més tard, es va desvincular del partit però ha mantingut l’acta com a regidor no adscrit.

Amb la nova distribució del govern, els regidors del GIIS han assumit les competències de Cultura, Festes i Ensenyament, en el cas d’Alba Santamaria, mentre que Miquel Soliva s’encarregarà de Via Pública i Medi Ambient. El PSC, a més de l’alcaldia, tindrà Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat amb Olga Tena al capdavant; Urbanisme, Economia i Hisenda, Suport als projectes estratègics municipals d’àmbit transversal i a l’Alcaldia, a mans de Miquel Àngel Montañá, i la regidora de Joventut, Esports, Participació Ciutadana i Turisme és Montserrat Albacete.

Dos mesos i mig després de fer públic el trencament del pacte de govern de Súria entre el PSC i el GIIS, a final de setembre, els socialistes van definir el nou cartipàs, que confirmava la intenció d’aquesta formació de mantenir l’executiu en minoria, amb quatre dels tretze regidors del consistori. Ara, però, han arribat a una entesa amb els independents i han formalitzat un nou pacte que, tot i que amplia el govern, encara el mantindrà en minoria.

Després de les eleccions del maig del 2019, el PSC va retornar al govern i a l’alcaldia de l’Ajuntament de Súria després de vuit anys d’oposició. Els socialistes, que van ser la llista més votada, van obtenir quatre regidors, i dues setmanes després tancaven i anunciaven un acord amb el Grup Independent de Súria (GIIS), que en va obtenir tres, el que permetia formar un executiu amb majoria absoluta i que el cap de files socialista, Albert Coberó, es convertís en alcalde. Durant els primers dos anys de mandat, l’oposició ha estat formada pels 3 regidors d’ERC, 2 de l’aiS i 1 de Junts per Súria, que en va perdre 5 a les eleccions del 2019. Després del trencament del pacte, l’estiu passat, també van passar a formar-ne part els tres regidors del GIIS, dos dels quals ara tornen a formar part de l’equip de govern.