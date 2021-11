La presència de la covid a les aules s’ha situat pràcticament a zero. La setena setmana del curs ha registrat l’índex més baix d’incidència del que portem de convivència de l’activitat educativa amb la pandèmia, incloent-hi el curs passat. Unes xifres de rècord, afortunadament per la banda baixa. Les dades de la Regió Central d’Ensenyament són més que evidents ja que a tota l’àrea només hi ha tres grups confinats, un al Bages i dos a Osona. I si agafem com a referència l’àrea d’influència de Regió7 (sense Osona i incloent-hi la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord) aquesta incidència queda reduïda a un sol grup, el que hi havia en una escola del Bages en tancar el balanç setmanal. Per tant, de les vuit comarques que abasta aquest diari, en set no hi havia ni un sol grup en quarantena. I n’hi ha tres (Moianès, Solsonès i Alt Urgell) que ja sumen set setmanes (el que portem de curs) sense cap confinament grupal. El nombre de persones confinades a les escoles en aquesta setena setmana a l’àrea de Regió7 no arribava ni al centenar (97, en concret).

Si ho posem en nombres relatius, en el marc de la Regió Central, els resultats són prou clars. Aquests tres grups confinats suposen el 0,07% del total, ja que a les sis comarques que componen aquesta àrea administrativa del departament d’Ensenyament n’hi ha un total de 3.797. Si agafem com a referència el nombre de centres, hi ha algun grup confinat en tres, d’un total de 441 (el 0,6%).

Es tracta, doncs, del nivell més baix d’incidència de la covid a les aules dels centres educatius de casa nostra, no només en aquest curs, sinó també del passat. Com a referències, el curs 2020-2021 hi va arribar a haver a la Regió Central com a punta màxima 239 aules confinades, una situació que, curiosament, es va donar just ara fa un any (en el tancament de l’última setmana d’octubre). Es van arribar a superar el centenar de grups confinats en vint setmanes diferents. El nivell més baix registrat en aquell curs va ser de 12 grups en quarantena, situació que es va donar, justament, en l’última setmana.

En les set setmanes que portem de curs, el punt més alt es va donar a les tercera setmana, quan es van registrar quaranta classes confinades, pràcticament la meitat a Osona. Des de llavors, la tendència ha estat clarament a la baixa.

Una tendència en paral·lel a la del conjunt de Catalunya, ja que es va tancar la setena setmana amb només 22 grups en quarantena d’uns 72.000. Una incidència molt per sota de l’1%.