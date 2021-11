El Consell Comarcal del Bages ha aprovat en un ple celebrat aquest dilluns a Navàs el pressupost per a l’any 2022, que arriba als 16.780.766 euros, xifra que suposa un augment del 6,52% respecte aquest any 2021. Fonts de l’ens comarcal han destacat que es reforça les àrees de serveis socials i atenció a les persones en una situació de millora de la pandèmia.

Segons les mateixes fonts, una de les partides importants fa referència a l’àrea d’Educació i als ajuts de menjador i transport escolar, que sumen una despesa de 6,5 milions d’euros, mentre que Serveis Socials, Dona i LGTBI suma una partida global de 3,2 milions d’euros. Pel que fa a les polítiques d’habitatge, «es concentren els esforços per promoure accions que facilitin l’accés a l’habitatge a preus assequibles» i s’impulsen eines com la Borsa de Lloguer Social i el servei d’intermediació hipotecària.

Acord amb el PSC

El pressupost ha estat aprovat amb el vot favorable de l’equip de Govern (ERC i JuntsxCat) i del grup del PSC. Els grups de la CUP i En Comú Guanyem s’han abstingut i Cs hi ha votat en contra. El president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha destacat que «hem treballat amb prou marge per fer realitat el màxim consens possible i buscar un acord ampli que entenem que hem aconseguit». El president hi afegia que «hem fet un esforç per treballar amb temps i oferir l’oportunitat de sumar i acordar una proposta de pressupost que defensa els interessos de la comarca». L’acord preveu incorporar tots els grups comarcals amb representació al Consell Comarcal del Bages al Fòrum de regidors i regidores de serveis socials del Bages i impulsar un grup de treball per a l’estudi i l’elaboració d’una diagnosi de la situació de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics. En aquest sentit, es farà una petició a través del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona i es proposaran mesures per regularitzar totes aquestes àrees amb la voluntat de fer més àgils els tràmits burocràtics i la reducció de costos a la futura Llei de Territori, pendent de tràmit al Parlament de Catalunya.

L’entesa també incorpora el compromís per elaborar una diagnosi integral sobre la realitat de la violència masclista al Bages. En aquest sentit, des de principis d’any Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) del Consell Comarcal del Bages ha atès un total de 276 dones, 64 de les quals per qüestions relacionades amb la violència masclista. Des de gener han estat assassinades dotze dones a Catalunya, dues de les quals al Bages.

Principals inversions

El pressupost 2022 inclou un capítol d’inversions destacat que fa referència a les obres de rehabilitació de l’edifici del Consell Comarcal del Bages. L’execució de la primera fase, que inclou la nova OAC i la sala de servidors, la redacció de les fases 2 i 3 i la fase 2 sumen un total de 814.000 euros. El Consell comptarà amb una subvenció de més de mig milió d’euros de la Diputació de Barcelona per afrontar les obres i actualment gestiona nous ajuts.

Els números aprovats indiquen que la liquidació de l’any 2020 deixa un romanent positiu de 2,1 milions d’euros i el pagament a proveïdors durant aquest tercer trimestre d’any se situa en una mitjana de 21 dies. El pressupost ha estat presentat pel conseller d’Administració i Transparència, Jordi Palma i Sánchez.