El grup d’ERC al Senat ha proposat tres esmenes als pressupostos generals de l’Estat per a l’any que ve que afecten la Catalunya Central. Dins d’un paquet de 16 esmenes, aquestes tres afecten el Bages, el Berguedà i l’Anoia i sumen 26,4 milions d’euros.

En el cas del Bages, el grup republicà ha presentat una esmena per un import de 10 milions d’euros a favor de la reconversió industrial i social de la comarca després del tancament de l’activitat minera de Sallent.

En el text de l’esmena, els republicans justifiquen la seva presentació, d’entrada pel cessament de l’activitat minera de Vilafruns, que es va produir el juny del 2020 després que a la mina es produïssin en poc temps dos accidents mortals.

Arran del tancament de la mina, la formació considera que és necessari finançament per impulsar la diversificació del sector industrial cap als sectors químic i agroalimentari, en aquest cas vinculat al territori, a més de potenciar l’economia circular, fer plans de formació en l’àmbit cientificotècnic per a joves de la comarca i també adaptar la formació per a més grans de 45 anys. També considera necessari impulsar un clúster de la sal als municipis de Sallent i Súria, i a la indústria auxiliar vinculada a la mineria, entre altres accions que no especifica.

Moll de mercaderies a Calaf

Una altra de les esmenes és per a la construcció d’un moll de càrrega i descàrrega ferroviari a Calaf. La proposta republicana consisteix a destinar 12 milions d’euros a la construcció d’aquesta infraestructura, que, segons detalla l’esmena, té el suport dels municipis de l’Alta Anoia.

Segons el text, «és altament necessari dotar d’un fet diferenciador als polígons de l’Alta Anoia perquè siguin més competitius». Asseguren que la inversió generaria altes oportunitats per al territori en una de les comarques més perjudicades per la crisi econòmica del 2008, diu. A més, aquest projecte que defineix «d’especial interès» amb Seat i l’empresa Campa, dedicada a la logística de l’automoció, té l’aprovació de Renfe i Adif.

Finalment, en una tercera esmena els republicans sol·liciten que es pagui el deute als ens locals del Berguedà, a més de Massalcoreig i Seròs, de les ajudes per infraestructures aprovades en el marc del Pla Nacional de Reserva Estratègica del Carbó (2006-2012) i el nou model de desenvolupament integral i sostenible de les comarques mineres. En total, l’import d’aquesta esmena és de 4,4 milions d’euros.

Els republicans van presentar aquestes esmenes després de no tancar-se un acord per la llei de l’audiovisual on el principal motiu de disputa és la presència del català en les plataformes digitals.