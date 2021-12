Sant Vicenç de Castellet introdueix novetats a la Cavalcada de Reis en què destaca l’ampliació del recorregut per evitar aglomeracions, la potenciació d’espais amplis i el respecte a les mesures de seguretat i prevenció en el marc de la situació de pandèmia en què es recordarà l’obligatorietat de portar mascareta. L’Associació Comissió Cavalcada de Reis eliminarà el castell de focs al pont d’accés al municipi en el tram inicial del recorregut i la parada al Ramoneda per evitar la concentració de públic. A més, demana a tots els assistents que facin ús de la mascareta i respectin les distància de seguretat en tot moment.

La Cavalcada de Reis mantindrà el repartiment de caramels tradicional i aquest any, com a novetat, estrenarà una nova carrossa que portarà tots els regals per als infants, inspirada en una màquina de tren. En paral·lel, es potenciaran espais amplis per poder seguir el pas de la comitiva de manera còmoda a la zona de l’Excalèxtric, al Parc de la Mare, a l’esplanada de davant de l’Institut i al carrer Pirineu.

La comitiva reial començarà el seu recorregut a 2/4 de 7 de la tarda al pont d’accés a Sant Vicenç de Castellet, enfilarà l’Avinguda Secretari Canal, els carrers Gran, Barcelona, Sant Joan, Soler i Puigdollers, Rosa Sensat, Plaça Catalunya i tornarà cap a l’Avinguda Secretari Canal i el carrer Eduardo Peña. El recorregut continuarà cap al carrer Sant Joan de Dalt (Parc de la Mare), Bisbe Perelló, Pirineu, Eduardo Peña, Avinguda Secretari Canal, carrer Creixell, mentre que l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a la plaça Clavé està fixada a 2/4 de 9. En aquest espai, es farà la tradicional recepció dels Reis i els infants podran pujar un instant a l’escenari per saludar Melcior, Gaspar i Baltasar.

Amb la voluntat de minimitzar riscos i adaptar-se a la situació de pandèmia, totes les persones que formin part de la comitiva reial comptaran amb el certificat de vacunació i a les carrosses hi haurà menys participants. La Cavalcada de Reis és organitzada per l’Associació Comissió Cavalcada de Reis, amb la col·laboració de l'Associació de Romans de Sant Vicenç de Castellet, i compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.