El nou Gimnàs Municipal de Castellgalí entrarà en funcionament el dilluns 17 de gener. Abans, el consistori oferirà dues jornades de portes obertes, els dies 14 i 15, perquè els veïns i veïnes del municipi i també dels pobles de l'entorn descobreixin les instal·lacions i els serveis que si ofereixen. L'objectiu del consistori és arribar a uns 355 usuaris a llarg termini.

La gestió de l'equipament anirà a càrrec durant les primeres 14 setmanes pel Consell Esportiu del Bages, que ha estat seleccionat per concurs públic. Passat aquest temps es traurà, també a concurs públic, la gestió conjunta de la piscina i del gimnàs municipal per un període de dos anys prorrogables.

De fet, el projecte de gimnàs municipal es va idear el 2010, com un element addicional del complex de les noves piscines i es va reservar l’espai per fer-ho. Però ha calgut esperar 11 anys per veure’l fet realitat. Primer, perquè econòmicament es va optar per no estirar més el braç que la màniga i construir els vasos d’aigua, la zona de platja actual i l’edifici de serveis. Després, el consistori va anar donant prioritat a altres equipaments per al poble (l’escola, el centre de dia, etc). I posteriorment, una vegada es va decidir tirar endavant el gimnàs el 2019, la fase de construcció ha estat plena d’entrebancs.

Les obres han acumulat mesos de retard per qüestions diverses que, segons fonts municipals, són alienes a l’Ajuntament i que han anat endarrerint un full de ruta també trastocat per la pandèmia. I és que els canvis constants en la normativa anticovid han fet reconsiderar diverses vegades a l’equip de govern municipal l’elecció de la data d’obertura, per engegar-lo bé, amb totes les condicions necessàries.

“Ha estat un camí llarg, ple de pals a les rodes que no ens han permès complir amb el calendari que ens havíem fixat. Des de l’Ajuntament ho tenim tot llest: la normativa, les quotes, la maquinària... però no ha estat fins que les restriccions sanitàries s’han aclarit i fins que hem cregut que era el moment oportú per engegar un servei com aquest, que li hem posat la data d’arrencada definitiva”, explica l'alcalde, Cristòfol Gimeno. El batlle també diu que, ara per ara, no es farà una inauguració oficial per evitar un acte amb moltes persones i que, en canvi, s'han preparat activitats gratuïtes durant dos dies perquè tothom el pugui descobrir.

Inversió de 677.000 euros

L’edifici del nou gimnàs ha tingut un cost d’uns 677.000 euros, dels quals més de dues terceres parts han estat subvencionats per la Diputació de Barcelona.

Es tracta d’un edifici dissenyat per l’arquitecta municipal, Mònica Pozo, d’una planta baixa i un primer pis, i concebut per complementar les instal·lacions i els serveis actuals de la piscina. En aquest sentit, el gimnàs i piscina compartiran els vestidors i el bar ja existents, que funcionaran així tot l’any i no només en el període d’estiu. A la planta baixa, els usuaris hi trobaran l’equip encarregat de dirigir els programes d’entrenament personalitzats i una sala on es concentraran totes les activitats dirigides que ara es duen a terme a altres llocs, com la zumba. I a la primera planta, en una sala polivalent amb molta llum, hi haurà les màquines per fer exercici.

Perquè tothom pugui veure per dins el gimnàs i conèixer el personal i les seves activitats, el dia 14, de 15 a 20 h, s'hi faran classes de zumba, fitness i Gym suau obertes a tots els interessats. El dia 15, de 10 a 14 h, es faran sessions de spinning, pilates i fitness, també gratuïtes.

Un cop obert, accedir i utilitzar el gimnàs tindrà una quota mensual de 36,30 euros per als adults (a partir de 18 anys) i de 32,67 euros per als joves de 16 a 17 anys, els pensionistes i els jubilats. Per a parelles hi haurà una quota especial de 66,55 euros. Quant a la matrícula, tindrà un cost de 40 euros i l’entrada individual d’un dia, 15 euros.