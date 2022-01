El departament de Salut obrirà aquest proper dilluns el nou CAP Navarcles, ubicat a l’avinguda Lluís Companys. Es tracta d’un equipament que ocupa 1.000 metres quadrats construïts en una única planta més àmplia i lluminosa que l’ambulatori actual i dóna servei als municipis de Navarcles, Mura i Talamanca.

En el seu primer dia de d’obertura, el CAP atendrà urgències i dimarts s’espera que ja funcioni a ple rendiment. L’horari del centre és de 8 del matí a 8 de la tarda de dilluns a divendres no festius i fora d’aquest horari es recomana dirigir-se al CUAP Bages. El centre disposarà d’un nou telèfon: 93 193 9663 i per a urgències el telèfon 661 361 106.

L’equipament, amb un pressupost de 2,8 milions d’euros del CatSalut, s’ha construït en el decurs del 2021 i està ubicat en uns terrenys municipals que l’Ajuntament va cedir a la Generalitat. Disposa d’una vintena d’espais assistencials. En concret, 3 consultes de medicina general i 3 d’infermeria per a l’atenció d’adults; una consulta de pediatria i el seu corresponent espai de pediatria. Inclou també àrea d’atenció no programada o d’urgències amb dos boxs polivalents i una sala de tractaments d’emergència i observació. Completa el servei una consulta de llevadora i espais polivalents per oferir el servei d’odontologia, així com també una aula d’educació sanitària.