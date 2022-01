El departament d’Educació ha nomenat des de l’inici (dilluns passat) d’aquest segon trimestre un total de 217 docents, de forma extraordinària, per cobrir baixes als centres educatius de la regió central, davant l’allau de baixes que s’estan produint com a conseqüència de la detecció de positius de covid dins i fora de les aules i el compliment de les quarantenes. Ahir se n’hi van destinar 28, que s’afegien als 153 nomenats dimarts, als 36 de dimecres.

Al conjunt de Catalunya, al llarg d’aquesta setmana s’han fet 2.777 nomenats de caràcter extraordinari, que segons el departament permetran cobrir totes les baixes iguals o superiors a 5 dies (fins ara es cobrien les de 7 o més dies de durada). Fonts de la conselleria també van informar que, «a més, durant els propers dies, si és necessari, es poden fer nomenaments excepcionals d’urgència per si hi ha centres amb més de 3 baixes inferiors a 5 dies». I que també per minimitzar les possibles baixes de professorat, hi haurà nomenaments telemàtics cada dia durant aquesta setmana i la propera.

Ahir, segons les dades registrades al portal Traçacovid (d’incidència de la pandèmia a les escoles), a tota l’àrea d’influència de Regió7 només hi havia un grup confinat (a la llar d’infants La Baldufa d’Avià, al Berguedà). De fet, al conjunt de Catalunya només n’hi havia un altre, en un centre de la Bisbal d’Empordà. Cal tenir present que aquests registres tan baixos, en un context creixent de positius, venen motivats en gran part pels nous protocols implantats, que fan necessari un nombre més alt de casos perquè s’acabi decretant quarantenes de classes.

Així, per exemple, tot i que ahir a les escoles del Bages no hi havia ni un sol grup confinat, entre tots els centres hi constaven 1.455 persones en quarantena i un registre de 1.335 positius en els últims 10 dies. A les aules del Berguedà hi havia 340 persones confinades, a les del Moianès 89 i a les del Solsonès, 95.

Precisament, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, es va reunir ahir al matí amb les direccions de tots els centres educatius catalans a l’inici del segon trimestre escolar. Una trobada telemàtica que va convocar més de 5.000 direccions de centres de les diferents etapes educatives. Durant la reunió es van exposar els canvis principals en els protocols de gestió de casos covid als centres educatius. Cambray va agrair als equips directius la feina feta tot recordant que aquest és el tercer curs consecutiu en pandèmia.

D’altra banda, representants de les escoles concertades de Catalunya van exposar ahir que, si bé no estan trobant d’entrada problemes per cobrir les baixes que la covid està provocant en el seu personal docent, sí que han detectat que hi ha substituts que si són cridats pel departament d’Educació per cobrir una baixa a l’escola pública, marxen.