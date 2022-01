L’il·lustrador navassenc Valentí Gubianas està donant forma aquests dies al mural de gran format que embellirà la façana de l’antiga Tèxtil Montserrat de Sant Vicenç de Castellet, que des de fa més d’una dècada és la seu de diferents entitats del municipi.

L’artista bagenc va iniciar dilluns els treballs que s’inauguraran el proper 22 de gener coincidint amb la Festa Major d’Hivern del municipi. La pintura és un homenatge al teixit associatiu del poble i ja s’hi comencen a insinuar elements tradicionals del municipi com els gegants, el Ball de Gitanes o els Tres Tombs. També hi haurà alguns elements patrimonials com Vallhonesta. La pintura del mural a la façana de l’equipament va ser un dels projectes guanyadors dels últims pressupostos participatius de l’Ajuntament de Sant Vicenç.