Després que l’any passat va haver de suspendre la festa per la covid, Balsareny tornarà a celebrar enguany els Traginers, del 17 al 20 de febrer, i confia que ho podrà fer amb tota la seva plenitud, i com el primer gran esdeveniment popular de la comarca sense les restriccions imposades per la pandèmia.

Com a mínim així ho preveu la comissió organitzadora, comptant que el dia 11 s’aixecarà la suspensió de l’oci nocturn i, per tant, podrà fer els concerts de nit sense limitacions horàries ni d’aforament. També confia poder celebrar plenament els actes al carrer tot i la multitud que s’espera a la tradicional cavalcada de diumenge, en què ni tan sols serà obligatòria la mascareta. L’única incògnita que encara es manté a hores d'ara és el format de la Ruta del Traginer de dissabte al vespre, que podria repensar la tradicional passada de bar en bar i canviar-la per una trobada estàtica a la plaça de Ricard Viñas, si bé és una qüestió que encara no s’ha acabat de tancar amb l’Ajuntament, segons ha explicat el president de la Comissió dels Traginers, Èric Sánchez.

L’organització s’ha esperat a última hora per acabar de tancar el programa, que davant d’aquest nou context incorpora la totalitat dels actes habituals de la festa, i s’espera l’assistència d’entre 5.000 i 7.000 persones a la cavalcada de diumenge, que és el principal reclam dels Traginers. I és que, amb l’aixecament de les restriccions «veiem que la gent té moltes ganes de sortir», apunta Sánchez, i per això l’organització ha fet uns càlculs d’assistència similars als de la prepandèmia. L’última Festa dels Traginers va ser el 2020 (poc abans del primer confinament), de manera que encara es va poder celebrar amb tota la seva plenitud. Justament aquell any s’havia modificat el recorregut de la cavalcada, que deixava de passar pels carrers del centre per qüestions de seguretat que res tenien a veure amb la pandèmia, «i ara això també ens va perfecte», diu Sánchez. Així doncs, es mantindrà aquell itinerari pels carrers més amples dels afores, i bona part del recorregut passarà per les carreteres de Moià, de Manresa i de Berga, i els carrers Barcelona i Travessera.

Adeu a 50 anys de Rebost

El que no hi haurà després de mig segle és el Rebost del Traginer, que va néixer el 1971 com un espai d’entreteniment i de tómbola on se sortejaven productes de menjar. El motiu és la falta de personal, i al seu lloc s’hi posarà la Taverna del Traginer.

En canvi, la festa incorporarà els Jocs del Traginer, uns jocs gegants de fusta per a la mainada, divendres al matí a la plaça de l’Església. De fet, el dijous 17 i el divendres 18 hi haurà els actes infantils, mentre que el concert de divendres a la nit donarà pas a la festa jove, que aclapararà tot el dissabte amb activitats com el correfoc, la Ruta del Traginer i un altre concert. Diumenge serà el dia gros, amb la cavalcada al matí i les curses de la tarda al circuit del castell.