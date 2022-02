Si no fos perquè entre el públic a peu de carrer encara abundaven les mascaretes, ningú diria que la gran cavalcada dels Traginers que s'ha celebrat aquest diumenge a Balsareny arribava poc després de la crítica situació ocasionada per la sisena onada de la pandèmia. Hi havia ganes de sortir, i això s'ha notat amb la gentada que s'ha aplegat al llarg de tot el recorregut, amb la impressió de l’organització (sense encara haver fet números) d’haver igualat o fins i tot superat l’afluència de l’última edició que es va fer, la del 2020. Pel cap baix, unes 5.000 persones.

L’impàs de l’any passat, en què la festa es va haver de suspendre, no ha impedit recuperar amb escreix l’ambient festiu d’abans de la pandèmia, en el que ha estat una de les primeres grans celebracions de masses a la comarca sense restriccions. Sí que se n’ha ressentit, tímidament, la participació d’animals i carros a la cavalcada, que ha estat lleugerament inferior. Diumenge han desfilat una vuitantena d’animals, comptant els dels traginers, els ases i ponis i els cavalls de muntura del final, i també una trentena de carros i carruatges. El que no s'ha pogut veure són els carros de gran mida que habitualment participaven a la cavalcada, entre altres coses perquè l’organització no ha sabut fins poques setmanes abans quin tipus de festa es podria fer, i logísticament no ha sigut possible portar-los, explicava Xavi Vall, que juntament amb el seu pare són els principals responsables de la secció de la comissió encarregada de la cavalcada. Però la intenció és que n’hi torni a haver l’any que ve. «La nostra voluntat és anar ampliant la comitiva, la gran i també la jove, que és la festa del futur, i més tenint en compte que és declarada d’interès nacional», afegia Vall. Avui, doncs, els carros més grans eren el dels Carreters del Lluçanès, que transportaven uns troncs d’uns quants metres de llargada, i el de la Damm, carregat de diverses botes de cervesa. La cavalcada, d’un parell d’hores de durada, ha circulat pels carrers més amplis de la vila. Ha sigut un canvi introduït en la darrera edició, i que en principi es mantindrà per seguretat. Això ajuda a descongestionar les aglomeracions «i permet encabir carros més grans perquè tenen més espai per girar», ha conclòs Vall.