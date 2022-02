La delegació territorial del Govern a la Catalunya Central ha estat l’escenari de la segona reunió amb les entitats bancàries del territori, en la qual han participat el Consell Comarcal del Bages, l’Ajuntament de Manresa, la Generalitat, el Consell de les Persones Grans del Bages i representants del BBVA, Banc Sabadell i Caixabank.

Segons l'ens comarcal, la trobada ha permès constatar «millores» en el servei adreçat a les persones grans, però també ha posat de manifest «les mancances pendents de solucionar per oferir un tracte digne al col·lectiu de persones grans».

En el marc de la reunió, els representants polítics han valorat les millores introduïdes per les entitats bancàries durant les darreres setmanes en què, segons fonts de la trobada, destaca «l’ampliació dels horaris d’atenció al públic, la renovació dels caixers, l’establiment de línies de telèfon per atendre persones grans, la simplificació de les aplicacions de banca electrònica o el fet de potenciar la presència de personal que atengui els dubtes dels clients en el moment de fer tràmits», entre d’altres mesures adoptades.

La consellera de l’Àrea d’Atenció Social Especialitzada del Consell Comarcal del Bages, Eulàlia Sardà, valora positivament l’adopció d’aquestes mesures però evidencia que «moltes persones grans i persones en situació vulnerable es continuen sentint maltractades en el moment en què s’adrecen a les entitats bancàries i per això és fonamental que l’atenció es faci de manera personalitzada i sense prejudicis».

La delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Rosa Vestit, destaca «la importància que el territori estableixi espais de diàleg i treball compartits per consensuar les mesures amb l’objectiu compartit de millorar el servei a les persones grans». Per la seva part, la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Rosa Maria Ortega, celebra «el compromís de treball per part de totes les administracions públiques i la voluntat de canvi i millora de les entitats bancàries presents a la reunió. Caldrà, però seguir treballant conjuntament per aconseguir els objectius proposats». El Consell de les Persones Grans del Bages destaca que «les millores adoptades responen a la pressió feta des de la ciutadania i per aquest motiu es continuarà fent un seguiment de l’atenció per evitar que hi hagi discriminacions».

El Bages va ser una de les primeres comarques que va començar les mobilitzacions per exigir un servei que evités la discriminació de les persones grans a través d’una carta de denúncia que compta amb una vuitantena d’adhesions de col·lectius i entitats d’arreu del territori.

Els representants polítics i les entitats financeres han expressat el desig per continuar treballant de manera coordinada i establir una nova trobada d’aquí a tres mesos per valorar que les millores adoptades funcionen i són útils.