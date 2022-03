Amat Berenguer Ubach, prevere del bisbat de Vic que va estar al capdavant de diverses parròquies del Bages després de prop de 30 anys de missioner a Ruanda, ha mort aquest divendres a l’edat de 80 anys.

Nascut a Santa Maria d’Horta d’Avinyó el dia 19 de juliol de 1941, va rebre l’ordre del presbiterat el dia 30 d’agost de 1964. L’any 1966 marxà de missioner a Ruanda. Va retornar a la diòcesi l’any 1994 quan, juntament amb altres missioners de la diòcesis, van haver de fugir per la guerra civil que va esclatar a Ruanda. Tanmateix, a final d’aquest mateix any hi va tornar durant un temps. Quan ja va retornar definitivament a Catalunya va exercir com a rector substitut a les parròquies de Santa Maria i Sant Joan d’Oló. L’any 1996 quedà adscrit a la parròquia de la Mare de Déu del Carme de Manresa fins que l’any 1997 fou nomenat rector de Sant Salvador de Guardiola, càrrec que va ocupar fins l’any 2001 i també entre els anys 2005 i 2007.

L’any 2000 va ser nomenat rector de Sant Miquel de Castellgalí i el juliol del 2001 de Sant Fruitós de Bages. Havia estat representant de l’arxiprestat del Bages-Nord al Consell Presbiteral del 2006 fins el 2009. Es va jubilar l’any 2015 i passà a residir al Casal de l’Església de Manresa fins que el març del 2019 es traslladà a la Casa Sacerdotal de Vic. Ha mort a Vic el dia 18 de març del 2022, als 80 anys d’edat i després de 58 de ministeri de prevere.

La missa exequial se celebrarà aquest dissabte, 19 de març, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Santa Maria d’Artés.