La sala gran del Nexe Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages va acollir l’acte de lliurament del Premi Montpeità 2021 que anualment atorga l’Associació Brogit Difonem Cultura, editora del setmanari local Montpeità, que guardona a una persona o entitat que destaqui per la seva trajectòria en la promoció cultural o social del poble de Sant Fruitós de Bages. Enguany s’ha reconegut a Enric Rafart i Colillas.

L’acte que va omplir el local, amb la presència de l’alcaldessa Àdria Mazcuñan, regidors del consistori, familiars i amics de Rafart, fou presentat per Rosa Camprubí i Jordi Julià, membres de l’entitat organitzadora, que junt amb diferents persones dels àmbits on havia desenvolupat la seva tasca professional, política, cultural i social van reviure vivències, records i anècdotes del premiat. El mateix Jordi Julià recordà de Rafart el seu voluntariat a l’entitat Xarxa; Boni Muñoz, com a actor i director dels Pastorets; Pepa Asensio, de l’Escola Mossèn Gibert, la seva trajectòria com a conserge durant 18 anys; Joan Baraldés, en va fer referència com a cantant de l’Agrupació Coral; l’exalcalde Ignasi Sala, en va recorda l’etapa com a regidor de Cultura i Festes durant un dels seus mandats. També Genis Noguera, cap de la Colla dels Cuiners de l’Arròs, va incidir en la seva col·laboració a la festa; Àngel Esquius, Isidre Riera i Francesc Gannau, del Grup Teatral Montpeitans, els esforços i les peripècies sota la seva direcció per aconseguir unes representacions amateurs de qualitat i populars durant les dècades dels 70 i 80. La cerimònia fou amenitzada per l’Agrupació Coral de Sant Fruitós sota la direcció d’Anna Maria Riera.