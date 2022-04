Quan encara no fa un mes que Sallent va implementar el nou sistema de recollida selectiva amb contenidors amb xip, el reciclatge en el conjunt del municipi s’ha més que doblat, i ha passat del 30% a uns nivells d’entre el 70% i el 75%, segons dades facilitades per l’Ajuntament a partir de l’avaluació que n’ha fet el Consorci del Bages per a la gestió de residus.

L’Ajuntament va adoptar aquest nou model la tercera setmana de març, i des d’aleshores els veïns han de separar la fracció orgànica de la fracció resta i llençar-la a les escombraries el dia que toca mitjançant un sistema de control d’accés i identificació dels usuaris mitjançant una targeta per família que cal fer servir per poder obrir els contenidors. De fet, el de color marró (per a l’orgànica) es pot utilitzar cada dia, però la fracció resta (contenidor gris) només es pot llençar els dilluns o els dijous, segons hagi escollit cada família. La resta de contenidors són de lliure accés com ja ho eren abans.

Aquest nou model, i segons dades del Consorci, ha fet que en tres setmanes s’hagi notat un gran canvi en el comportament dels usuaris, fins al punt que durant aquest mes d’abril ja s’han recollit 14,82 tones d’orgànica, que representen el 157% més que les 5,76 tones que es van recollir al gener, per exemple. En canvi, la fracció resta ha disminuït el 73%, i s’ha passat de les 73,05 tones recollides al gener a les 9,94 d’aquest abril. Si a tot plegat s’hi afegeix el plàstic, el paper i el vidre, els nivells de reciclatge s’han enfilat fins a una xifra d’entre el 70% i el 75% del total, i amb el sistema anterior era del voltant del 30%.

Davant d’aquestes dades, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, s’ha mostrat molt satisfet per la millora, i ha agraït al conjunt de la ciutadania la seva contribució: «Creiem que amb aquest sistema assolirem les millors xifres que podíem tenir, i que Sallent esdevingui un municipi amb molta més consciència ambiental».

Tanmateix, també hi ha conductes incíviques que l’Ajuntament ja ha començat a identificar. De moment, s’avisa les persones que hi incorren, però de cara al proper ple del mes de maig es preveu aprovar un reglament sancionador per a qui no compleixi la normativa.

Pel que fa a les màquines expenedores de bosses, ja estan instal·lades però no estan a punt, i no es preveu que entrin en funcionament fins al proper 21 de maig. N’hi haurà a la plaça d’Anselm Clavé i al pavelló.

El proper, el Pont de Vilomara

Com ha fet Sallent i altres municipis de la comarca, el Pont de Vilomara també implementarà properament el sistema de contenidors tancats i d’accés amb una targeta. L’Ajuntament ho preveu de cara a mitjan del proper mes de maig.

Mentrestant, ja s’ha habilitat un punt informatiu perquè els ciutadans puguin recollir els kits amb el material i les targetes electròniques amb què hauran d’obrir els contenidors. Fins al 22 d’abril hi haurà habilitada la Casa de Cultura de 2/4 d’11 a 2 i de 2/4 de 5 a 8 (excepte del 15 al 18 d’abril i els diumenges, que és tancat). També s’habilitarà el Casal de Rocafort, el 24 d’abril, de 2/4 d’11 a 2, i el 25 d’abril, de 2/4 d’11 a 2 i de 2/4 de 5 a les 8.