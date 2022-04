«Com més tard es comença a consumir, més capacitat crítica i d’autocura hi ha»

Joan Colom és el Subdirector General de Drogodependències i Director del programa PCAVIHV de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, institució que ha donat suport a l’estudi a la Comissió Tècnica Joves i Oci del projecte DESKcohort, i que també ha elaborat propostes i protocols per ajudar a promoure un oci saludable.

Tenint en compte les dades de l’estudi, quines són les principals qüestions a tractar?

L’alcohol és el principal problema de salut pública que tenim a Catalunya i a la Catalunya Central des del punt de vista del consum de substàncies. És la substància més interioritzada, més integrada i més normalitzada en l’àmbit familiar, social, comunitari i en l’oci nocturn. És consumit per bona part de la població adolescent i adulta i genera multitud de problemes tant a curt com a mitjà i llarg termini. Un 25% dels joves reconeixen haver fet un període d’intoxicació aguda o d’embriaguesa, o també un consum intensiu alguna vegada en el darrer any. Això posa de manifest la necessitat de treballar des d’un punt de vista preventiu, i un dels elements clau a banda de l’àmbit familiar, social, comunitari, esportiu i de salut, és el de l’oci nocturn.

Quina evolució s’observa en les dades de consum entre els joves i adolescents?

No hi ha un empitjorament sinó una estabilització absoluta en totes les edats. Els anys parells fem enquestes a població de 14 a 18 anys, i els imparells a l’adulta, i hem observat una clara estabilització i fins i tot una disminució en la població de 14 a 18 anys en tots els indicadors, la qual cosa pot haver estat influïda per la covid-19, que ha representat una disminució dels espais de socialització i un tancament dels espais de trobada, i per tant, indirectament també ha comportat una disminució del consum. Segurament durant el confinament s’ha venut més alcohol als supermercats, però mai compensarà el que s’hauria pogut consumir en l’àmbit comunitari.

Preocupa l’edat d’inici en el consum. S’observa una tendència a començar abans?

Afortunadament, no. Veiem que també s’ha estabilitzat al voltant dels 14 anys. De tota manera, és una edat prou baixa, i per això, un dels nostres objectius és retardar més aquest inici. El fet de començar a consumir amb més edat, també implica més capacitat crítica i la possibilitat de desenvolupar més prevenció i autocura cap a la pròpia persona.

La lluita antitabac que s’ha promogut des de les administracions aquests darrers anys està tenint efectes positius en la disminució del consum entre joves i adolescents?

Sí, el consum de tabac ha disminuït de forma sensible i el de cànnabis també tot i que és la droga il·legal més consumida per la població de Catalunya, tant entre els adolescents com entre els joves. El que s’ha de destacar és que per primera vegada el consum de cànnabis en noies de 14 a 17 anys és superior al de nois. Això ja ho havíem observat en el consum d’alcohol des de fa uns 12 anys, però no en el de cànnabis. Entre altres coses, i malauradament en aquest cas, es deu a una normalització de la condició de gènere. Per altra banda, les noies, amb la mateixa edat que els nois, actuen com si fossin més grans.