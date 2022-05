L’Ajuntament de Santpedor obrirà un nou procés de licitació de les obres d’ampliació i reforma del pavelló Rafa Martínez per poder-les adjudicar en les properes setmanes i tirar endavant bona part del projecte aquest mateix any, que és el que es preveia inicialment. Un objectiu, però, que va topar amb un escull, i és que el primer procediment de licitació, fet a principi d’any, es va haver de declarar desert.

Segons es va informar en aquell moment, el motiu era que la mesa de contractació havia retirat l’única oferta presentada per part d’una empresa per no aportar cap documentació administrativa necessària ni l’aval corresponent per a l’adjudicació. A més, en aquell moment el consistori també va aprovar imposar a l’empresa licitadora la penalitat corresponent al 3% del pressupost base de licitació, tal com preveu la llei de contractes. Tot plegat ha obligat l’Ajuntament a haver de convocar ara d’iniciat un nou el procés de licitació per poder engegar les obres aquest 2022. En l’últim ple, es va aprovar actualitzar els preus del projecte tècnic i l’estudi d’ordenació volumètrica donat que des de la seva redacció s’han produït alteracions significatives en els preus dels materials i transport. L’actualització suposa un augment de 413.759 euros, que fa que el preu total del contracte ascendeixi a 1.813.215 euros. Per fer front a aquesta actualització de preus, l’Ajuntament ha hagut d’aprovar una modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria, que també preveu altres despeses com el mobiliari de les obres de millora de les dependències municipals, un augment de preu de les grades del camp de futbol o un augment de preus de les obres de rehabilitació de Cal Clarassó.

El projecte definitiu es va aprovar a principi de l’any passat i la idea del consistori era que es poguessin començar els treballs durant el primer trimestre d’enguany, tot i que el fet que la primera licitació resultés fallida ho ha impedit. Preveu ampliar l’equipament actual amb una segona pista annexa, que permetrà doblar la capacitat actual de la instal·lació. I és que el pavelló tal com és ara ha quedat petit per acollir l’activitat esportiva, sobretot entre setmana, de les entitats que en fan ús continuadament per a la pràctica de bàsquet, handbol, futbol sala i voleibol.