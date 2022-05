La Diputació de Barcelona treballa en les obres de millora del carrer Joaquim Borràs, a Castellbell i el Vilar, que funciona com a travessera urbana. Amb aquesta actuació, els operaris renovaran l'asfaltat de la via i instal·laran nous passos de vianants alçats i altres elements visuals per ajudar a reduir la velocitat dels vehicles.

El carrer funciona com a travessera urbana en un entorn amb molt moviment de vianants, tenint en compte que s'hi concentren comerços, serveis, establiments de restauració i el propi edifici de l’Ajuntament. L’alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Montserrat Badia, explica que "les obres ens permetran tenir una via més segura en què els cotxes hauran d’anar més a poc a poc i, d’aquesta manera, evitarem riscos per a la mobilitat a peu”. El consistori va demanar fa quatre anys a la Diputació de Barcelona, titular de la via, la instal·lació d’elements reductors de la velocitat i a través de diferents estudis es va comprovar que hi havia vehicles que superaven els 80 km/h. Després de tres accidents greus la Diputació va acordar redactar el projecte de pacificació del carrer, que ara s’està executant. Els treballs van començar el mes de març i tenen un termini d’execució d’entre quatre i sis mesos perquè s’actua en els dos sentits de la circulació però sempre es deixa un carril lliure. Coincidint amb l’activitat dels operaris s’ha habilitat un únic sentit de circulació en direcció sud, mentre que els vehicles que circulen en sentit Manresa es desvien per l’Avinguda Catalunya.