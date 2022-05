El regidor de Compromís amb Sant Joan, Iban Hortal, serà a partir del mes de juny el nou portaveu del grup municipal a l’Ajuntament. Pren el relleu d’Albert Marañón que renuncia a l’acta per «raons personals». Marañón ha estat regidor a l’Ajuntament durant 15 anys, primer com a ICV, i des de 2015 encapçalant la candidatura de suma Compromís amb Sant Joan.

Segons ha explicat, deixa l’Ajuntament per raons personals en una decisió «difícil i llargament meditada, presa ja fa uns mesos a la que només faltava posar data per materialitzar-la». Marañón descriu el període com apassionant i explica que posa punt final per «obrir noves etapes, prioritzar la carrera professional i tenir ocasió de plantejar-se nous projectes personals». Durant el mandat 2007-2011 Marañón va ser regidor de Participació, Immigració i Cooperació. I des del 2011 ha estat regidor de l’oposició. A més, entre els anys 2015-2019 va tenir responsabilitats de govern al Consell Comarcal com a Conseller d’Acció Social i Ciutadania.

Un cop feta efectiva la renúncia, qui prendrà possessió del càrrec de regidora serà Núria València, número 3 de la candidatura i regidora entre els anys 2012-2019. Les responsabilitats de portaveu del grup municipal a l’Ajuntament les tindrà Iban Hortal, que ha estat número 2 de Compromís des del 2015, «regidor des de llavors amb ampli coneixement i experiència en l’àmbit del territori i el medi ambient», apunta la formació.

Compromís amb Sant Joan ha volgut agrair a Marañón «la gran dedicació al projecte polític i a l’Ajuntament durant aquests prop de quinze anys, prioritzant la seva dedicació al municipi».