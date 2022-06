Els usuaris i les usuàries de l’atenció primària de l’ICS que visitin els centres de la Catalunya Central del 13 al 19 de juny tindran la possibilitat de respondre a una enquesta que els permetrà descobrir el grau de coneixement que tenen sobre la resistència als antibiòtics. Aquesta iniciativa forma part d’un estudi impulsat per la Unitat de Farmàcia de l’ICS per esbrinar què sap la població sobre el consum d’aquest medicament i per ajudar a prendre consciència sobre la importància de fer-

ne un bon ús perquè no perdin efectivitat. L’enquesta, formulada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), consta de sis preguntes i la persona que respongui podrà saber de seguida si la seva resposta és la correcta i si no ho és, se li indicarà l’adequada perquè la conegui. El personal d’Atenció a la Ciutadania i de Farmàcia de l’atenció primària s’encarregaran de convidar els usuaris i usuàries per tal que responguin l’enquesta a través d’un codi QR que trobaran en cartells i fullets distribuïts pel centre durant aquella setmana. La mateixa enquesta, anònima i confidencial, també es podrà respondre a les farmàcies del territori. Mar Casanovas, farmacèutica responsable de l’estudi, explica que “l’objectiu és poder recollir 1.052 enquestes i repetir-la cada dos anys, per poder analitzar els canvis entre la població”. Els primers resultats es faran públics durant la Setmana Mundial de Conscienciació sobre l’Ús dels Antibiòtics, que se celebrarà el novembre. L’estudi compta amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.