Sant Fruitós de Bages viurà la festa major d’estiu amb els escenaris del Cobert de la Màquina de Batre, el Bosquet i l’Era de Cal Vallbona com a punts principals on se celebraran tota mena de propostes de cultura i oci per a tots els gustos. El programa d’enguany, el primer que es podrà celebrar amb normalitat després de la pandèmia, recupera tots els actes de les edicions anteriors, amb una programació que començarà demà i s’allargarà fins dilluns que ve, 4 de juliol.

El tret de sortida, com ja és habitual, el donarà el Batibull, la festa major infantil del municipi, que enguany tornarà a tenir els personatges de la Nita, el Fruitós i el Benet, amb activitats fins dijous, i amb un inflable els matins, també fins dijous, al Cobert de la Màquina de Batre. Demà, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, Pep Callau i els Pepsicolen acompanyats pels Tabalers Asmodaics i Golatiers faran la tradicional cercavila pel municipi, que acabarà amb el Tumàcat Músic Xou, amb la companyia Més Tumàcat, sota el Cobert, un espectacle d’humor i música que farà gaudir els més petits de la casa. Dimecres destaca el Batibull d’aigua, un espectacle amb La Tresca i la Verdesca, i dijous una sessió de Disco Pinky i cine familiar a la nit. Les activitats més orientades al públic adult començaran pròpiament divendres, amb la proclamació de la pubilla i l’hereu, a 2/4 de 8 del vespre a l’Era de Cal Vallbona, i a partir d’aquí la música prendrà un protagonisme especial, amb balls de tarda i concerts de nit. El mateix divendres hi haurà una festa andalusa al Bosquet amb Antonio Maya, i al vespre, al Cobert de la Màquina de Batre, un concert de rock, seguit de música electrònica i Dj Arzzet. La nit de dissabte serà el torn de The Txandals i d’una sessió de revival musical, i diumenge, de l’Orquestra The Wellcome Band, amb doble sessió de tarda i nit. Piromusical i actes populars A més de la música, enguany també tindrà protagonisme el piromusical, que divendres a les 11 de la nit torna a la festa major després de la pandèmia, a la zona del camp de futbol. També destaquen les visites a espais desconeguts, dissabte al matí, i la matinal de cultura popular de diumenge, amb danses, gegants i castellers. Dilluns, la festa s’acomiadarà amb un escape room pels carrers a la tarda, seguit d’un festival d’estiu, i la sessió d’humor Tinder Sorpresa, amb el monologuista Andreu Casanova, a les 10 de la nit al Cobert de la Màquina de Batre. Malgrat la pandèmia, Sant Fruitós va ser un dels municipis que l’any passat va poder celebrar una festa major amb més activitats, però aquest any torna amb tota la seva plenitud.