Pedro Da Costa sorprèn els veïns de Sant Fruitós durant la Festa Major Infantil

El quart classificat d'Eufòria, el programa revolució de TV3 de la temporada, i santfruitosenc Pedro Da Costa va sorprendre aquest dijous els seus veïns durant la Festa Major Infantil. El bagenc ha pogut agrair als habitants del municipi l'escalf que li han donat durant el programa, un desig que va expressar fa tot just dues setmanes a Regió7, quan tot just va ser eliminat. Ho va fer durant el sopar de carmanyola al Cobert de la Màquina de Batre, moment en què l'artista també va interpretar "No vull baixar" d'Stay Homas.