Santpedor ha obert el termini d’inscripció per participar al Concurs de Músics al carrer de la Fira de Sant Miquel, que se celebrarà el 25 de setembre. Hi poden participar músics de qualsevol estil i amb qualsevol format i els premis són en metàl·lic. 400 per al primer, 250 per al segon i 150 per al tercer.