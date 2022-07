Anar a escalar per la muntanya de Montserrat o fer l'excursió fins a Sant Jeroni ja no és possible des d'aquest divendres i, com a mínim, fins a la mitjanit de dimarts. Quan en Sergi Andreu ha arribat aquest matí des de Cerdanyola amb la família s'ha topat amb la prohibició dels Agents Rurals per accedir al medi natural per l'elevat risc d'incendi. "Ens ha fet ràbia perquè hem vingut amb cotxe i ja ho teníem tot planejat", ha explicat el jove. Precisament, l'especificitat de Montserrat, un lloc amb una gran afluència diària de persones que pot arribar als 3.000 visitants, ha obligat a prendre una decisió així. Segons els rurals, si es produís un incendi, la difícil orografia del terreny complicaria l'evacuació de tantes persones.

L'entrada d'una massa d'aire càlida africana amb temperatures superiors als 40 graus a l'interior del país i humitats relatives per sota del 20% són la combinació perfecta perquè es pugui produir un incendi forestal. La decisió dels Agents Rurals d'elevar el Pla Alfa al nivell 3 -el mapa de risc d'incendi que s'elabora diàriament- ha obligat a tancar l'accés a una de les muntanyes més emblemàtiques de Catalunya. Es tracta d'una situació poc freqüent, que l'any passat a Montserrat es va saldar amb el tancament del parc durant nou dies, quatre al juliol i cinc a l'agost. L'inspector dels Agents Rurals, Josep Antoni Mur, ha alertat que qualsevol petita espurna, per accident o negligència, podria ser motiu d'inici "no només d'un incendi, sinó d'un gran incendi forestal". Sota condicions meteorològiques extremes, ha avisat Mur, "una burilla, l'ús d'una serra radial, soldadura o l'ús de maquinària agrícola pot ocasionar un foc que es propagui molt fàcilment". La majoria de visitants amb qui ha pogut parlar l'ACN no s'havien informat abans de la seva arribada, però comprenen la importància de les restriccions per l'elevat risc d'incendi que hi ha actualment. És el cas d'en Carles Andreu, de Cerdanyola, qui ha explicat que ell i la família volien accedir a la muntanya, però els Agents Rurals els ho han impedit. "No ho sabíem. Quan hem pujat amb el cremallera no ens han comentat res. I ara esmorzarem i tornarem cap a casa, ja vindrem més endavant", ha explicat. Una altra de les visitants, la Maria José Castañeda, en canvi, ha aconseguit accedir a la muntanya. "No teníem intenció de fer res dolent, només passejar i veure les vistes. No ho recomano per si et sorprenen fent la infracció, però ens hem despertat a les 5 del matí i hem gaudit en família", s'ha justificat la jove. De la seva banda, el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, ha llançat un missatge de prudència. Aparicio ha demanat civisme a aquelles persones que s'acostin a Montserrat aquests dies. "Les actituds incíviques de fer foc o deixar deixalles en un lloc on hi pot haver radiació solar poden comportar que comenci un incendi que no vol ningú", ha alertat. Si el públic tenia previst anar a Montserrat, el gerent del Patronat els anima a anar-hi igualment, "es pot gaudir del recinte, però l'accés al parc natural ha d'estar restringit perquè la prevenció va per davant de tot".