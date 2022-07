Castellgalí ha instal·lat la seva primera zona d'aparcament per a autocaravanes. Concretament, s'ha ubicat al sector de la Masia, en un espai situat entre el Refugi de pelegrins i el gimnàs municipal. L'Ajuntament ha executat el projecte amb la voluntat d'atreure més turisme al poble i el seu cost aproximat ha estat d'uns 25.000 euros.

El condicionament de l'aparcament, de 10 places, s'han fet al llarg de dos anys i la brigada municipal hi ha participat de forma activa. S'hi ha construït una font i una sortida d'aigua per a l'abastiment de les autocaravanes, així com d'un lloc de desaigüe. També s'han instal·lat unes fustes al terra per delimitar les places per aparcar i ara només queda pendent la plantació d'arbrat que es farà ja a final d'any, quan la climatologia sigui més favorable.

El turisme amb autocaravanes és un sector que va a l'alça i s'associa al turisme familiar. Sol ser un tipus de turista que impacta sobre l'economia dels llocs que visita perquè acostuma a fer compres en el comerç local i fa despesa en serveis. En aquest sentit, des de l'equip de govern municipal afirmen que apostar per l'aparcament d'autocaravanes "era apostar també per la promoció econòmica". El projecte s'ha dut a terme amb la col·laboració de Bages Turisme, que ha donat consell sobre com enfocar la instal·lació.

La inauguració del nou aparcament la va portar a terme la regidora de Turisme de Castellgalí, Raquel Todolí, i el conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, aquest dissabte passat, 16 de juliol, a la tarda. Hi va haver un pica-pica i repartiment d'obsequis entre els assistents.