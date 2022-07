Veïns afectats pel foc del Bages s’autoorganitzen per gestionar l’ajuda per refer-se

Veïns afectats per l’incendi d’aquest diumenge no defalleixen i ja han començat a autoorganitzar-se per ajudar-se entre ells i també per poder canalitzar ajudes externes. Tant en el cas de River Park com de les Brucardes tenen grups de Telegram, on els mateixos veïns quan tenen una necessitat l’exposen, i qui pot, l’ajuda. Però en el cas de River Park estan anant més enllà i fins i tot han habilitat un espai on centralitzar l’ajuda mútua entre veïns i també la que reben de forma externa.

S’han instal·lat en una casa que hi ha a tocar l’entrada de la urbanització, en la qual hi havia hagut ocupes. Ho han fet amb el permís de la propietat, explica David Roldán, veí de River Park i que ahir estava adequant l’espai juntament amb altres voluntaris. Explica que l’objectiu és que la casa sigui un centre neuràlgic on poder gestionar determinades ajudes mentre l’ajuntament s’encarrega dels temes més socials i legals als quals ells no poden arribar.

A l’espai hi reben tot tipus d’ajuda, entre la qual menjar facilitat per l’ajuntament per als veïns, i així eviten també desplaçaments continus dels veïns fins al centre del poble, que estan separats per més quatre quilòmetres de distància. Si cal, a l’espai fins i tot s’hi poden quedar a dormir. Ahir a la tarda, ja hi havia voluntaris que anaven porta per porta a les cases de la urbanització per explicar als veïns, pensant especialment en aquelles que no tenen WhatsApp, que s’havia muntat aquest espai. També n’hi havia que portaven cadires i roba a la casa per posar-la a disposició dels qui ho necessitaven.

Roldán explica que «demanem ajuda, no caritat» i que ara per ara, les principals necessitats que tenen són de «molta roba» per aquelles persones que ho han perdut tot, però també de paletes i electricistes per reconstruir i reparar les construccions i instal·lacions que han quedat malmeses. Roldán insisteix en demana que sigui ajuda altruïsta, que «seria ideal poder tenir un cop de mà d’una empresa de construcció. Si tenen material per a nosaltres, l’anem a buscar on faci falta», diu Roldán, que també demana que «ningú s’aprofiti de la situació per fer diners». De fet, el mateix ajuntament també demanava, en un missatge a través de les xarxes socials, voluntaris per netejar parcel·les, electricistes i paletes perquè puguin ajudar durant el dia d’avui als veïns de River Park.