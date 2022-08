Sant Fruitós de Bages ja ha reobert a la circulació la plaça Nouna, un espai que es troba situat entre l’avinguda de Jaume I i el carrer del Mestre Josep Simón. Aquest restabliment s’ha dut a terme un cop han finalitzat els treballs d’arranjament de l’espai que s’hi han realitzat al llarg de les últimes setmanes.

Concretament, en aquest espai públic s’han substituït els paviments que hi havia malmesos, s’hi han construït noves vorades de formigó i fusta, s’hi han col·locat tanques per delimitar millor l’espai públic i s’hi ha realitzat l’enjardinament d’una petita zona.

El nom de la plaça Nouna fa referència a l’agermanament, que es va oficialitzar ara fa vint-i-dos anys, entre Sant Fruitós de Bages i la ciutat de Nouna, situada a la província de la Kossi, a Burkina Faso. Aquest espai del municipi ha estat fins ara una zona que s’utilitzava com a aparcament per a vehicles i no s’hi havia fet cap mena d’adequació. Amb els treballs de remodelació que s’hi han portat a terme, els veïns i veïnes de la zona poden disposar d’un espai més endreçat i segur.