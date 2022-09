La presència d’autobusos de la Catalunya central a la Diada de Barcelona es debilita

L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) preveu portar unes 2.400 persones de les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i l’Anoia, repartides en una quarantena d’autobusos, a la manifestació de l’11 de setembre a Barcelona, a part dels qui hi acudiran en tren o en cotxe propi. El nombre d’autobusos, que és un dels indicadors del nivell de mobilització per la Diada, s’ha reduït a més de la meitat respecte a l’any 2019, quan es va celebrar l’última manifestació independentista important abans de la pandèmia, en la qual van sortir 115 busos des de la regió central. Els coordinadors de les assemblees territorials atribueixen la davallada en la participació al desencís de la ciutadania davant la falta d’una estratègia unitària entre partits independentistes per assolir la independència.

El cas de la comarca del Bages és un mirall de la resta de territoris. Si bé aquest any l’ANC del Bages i el Moianès preveu enviar una dotzena d’autobusos a la capital catalana, anys enrere la xifra s’havia multiplicat per cinc. El coordinador de l’assemblea territorial, Josep Emili Puig, destaca que s’havien arribat a omplir una seixantena de busos a la comarca. En aquest sentit, posa de manifest que s’obre una nova etapa en què «cal treballar per recuperar la il·lusió després de la sotragada de l’1 d’octubre del 2017 buscant nous reptes que convidin a la gent a sortir al carrer». Alhora, considera que la desmobilització respon «a les constants desavinences entre els partits i a la falta d’una estratègia comuna».

En un altre punt de la regió central, al Berguedà, la previsió és que es desplacin cinc autocars, tres a Berga i dos a Gironella, on s’està acabant d’omplir el segon bus. Enguany el servei d’autobús de l’Alt Berguedà per la Diada se centralitzarà a Berga. El coordinador territorial de l’ANC de Berga, Lluís Escriche, apunta que, durant els anys previs a la celebració del referèndum, s’havien enviat fins a dotze autobusos. D’aquesta forma constata que hi ha «una certa desil·lusió per part de la ciutadania, ja que no hi ha un rumb clar sobre com aconseguir el dret a l’autodeterminació». No obstant això, subratlla que detecta un cert repunt respecte l’any passat, quan la mobilització encara va estar marcada per les restriccions covid, «i va costar més omplir les places dels busos».

En la mateixa línia, el secretari general de l’ANC, Martí Claret, que assumeix la coordinació de les comarques centrals, assenyala que, en el cas de l’Anoia, «la previsió és superar el nombre d’autobusos de l’any passat, quan en van viatjar una quinzena, mentre que enguany podríem arribar a la vintena». Malgrat el repunt que pronostica respecte a l’última Diada, lamenta que «estem lluny de la trentena d’autobusos que s’havien enviat fa uns anys des de la comarca». Per aquest motiu, considera que les entitats «han de convidar a la gent a mobilitzar-se per criticar la mala gestió política, que ha fet perdre credibilitat al moviment independentista».

Pel que fa al nombre d’autobusos que s’organitzen des del Solsonès, també s’ha experimentat un retrocés. Per transportar a les persones interessades a assistir a la manifestació, s’habilitarà un sol bus, que sortirà de Solsona. En aquesta comarca, havien arribat a ser una desena de vehicles, sumant els que partien de la Vall del Lord. De la mateixa forma, a la Cerdanya, també sortirà un sol bus, com l’any passat, des de Llívia, passant per Puigcerdà. En el seu cas, n’havien arribat a viatjar cinc fins a Barcelona. Enguany, però, l’ANC de la Cerdanya preveu que molts dels manifestants es desplacin en el seu vehicle particular, una opció que en els últims anys ja havia guanyat pes entre els cerdans.

Si s’amplia el mapa, en el global de Catalunya, l’ANC ja s’han reservat més de 150 autocars per la manifestació de l’11-S. En un comunicat, l’entitat independentista valora «molt positivament» que en la darrera setmana hagin augmentat «en un 50%» les reserves d’autobusos. D’aquesta forma, l’Assemblea confia que «la xifra d’assistents continuarà creixent», destaca en el comunicat, tot fent una crida a la participació de la ciutadania. Sota el lema Tornem-hi per vèncer: independència, la manifestació de la diada començarà a l’avinguda del Paral·lel de Barcelona, passarà pel passeig de Colom i el passeig d’Isabel II i acabarà a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, davant l’estació de França. En aquest punt, hi haurà l’escenari on es faran els parlaments de l’Assemblea, Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), les tres entitats que organitzen la manifestació.

«El context polític és molt diferent respecte fa cinc anys, quan teníem el referèndum a tocar» La coordinadora de l’ANC de Solsona, Pilar Ballabriga, posa en relleu que actualment «predomina una sensació de decepció de la ciutadania envers la gestió política per materialitzar la independència», un fet que, afirma, «es demostra amb la menor participació en esdeveniments com la Diada de l’11 de setembre». En el cas de la comarca del Solsonès, enguany portaran un sol bus a la manifestació de Barcelona, «mentre que anys enrere n’havíem enviat una desena». En aquest sentit, comenta que el context polític «és molt diferent respecte fa cinc anys, quan teníem el referèndum a tocar». Actualment, remarca que «les desavinences entre els partits independentistes generen un sentiment de desencís». No obstant això, assenyala que encara hi ha una part de la població «que no es rendeix i està disposada a participar en els actes massius per defensar els seus drets i llibertats». També afegeix que la gent que fa cinc anys era independentista «ho continua sent, per tant, és més necessari que mai pensar en nous reptes de futur que convidin a la gent a sortir al carrer».