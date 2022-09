Els bous i les vaquetes van tornar a desfilar ahir a la tarda a Cardona per realitzar el tradicional Corre de Bou davant de l’Ajuntament. Com cada any el consistori habilita un espai que simula una plaça de toros i que enguany tenia una capacitat màxima per a 1.400 persones, tot i que l’aforament no es va arribar a omplir completament. Les entrades per gaudir de l’espectacle es podien adquirir de manera anticipada o a taquilla. Tenien un cost de 8 euros, pels seients més propers a la plaça, i de 5 euros pels que estaven a una distància més llunyana.

Una hora abans que comencés el Corre de Bou a la plaça de l’Ajuntament, o també anomenada per l’ocasió la plaça de bous, ja es respirava ambient de festa amb els primers espectadors, que ben puntuals buscaven el seu seient, i els corredors, que s’anaven col·locant al voltant de l’estructura.

Quan passaven 5 minuts per 2/4 de 8 de la tardai amb tothom al seu lloc, l’acte va donar inici amb la sortida del primer bou. A continuació es va realitzar l’exhibició de toros, que va ser molt aplaudida per part del públic assistent i que va anar a càrrec de Jonathan Blázquez i Francisco Ramos. Tot seguit es va poder veure l’espectacle de la cargolera, que consisteix en què una persona es posa dins d’un cove de vímet i el bou l’envesteix. Els valents que ahir s’hi van posar van ser Sergi Hormigo, de 21 anys i natural de Sant Fruitós de Bages i Joan Vilalta, de 20 anys i de Cardona. Els dos van rebre en nom del consistori una figura que simula la cargolera. Hormigo apuntava que s’havia animat a posar-se dins perquè la seva família és de Cardona i li ve per tradició familiar. «Tinc un tiet que ja s’hi havia posat anteriorment i a l’acte de demà (avui per el lector) ho tornarà a fer». Per la seva part, Vilalta comentava que aquest any ha estat la primera vegada que s’ha posat dins de la cargolera i ho ha viscut «amb molta adrenalina». Mentre ells rebien l’escultura, encara quedaven 3 vaquetes per sortir a plaça.

Entre el més d’un centenar de corredors hi havia el cardoní Enric Juberó, de 42 anys i que porta participant-hi des dels 16. Tal i com assenyalava abans que donés inici l’acte, «la gent de Cardona ho portem a la sang. El meu pare també hi formava part». Juberó destacava que durant aquests dies «es pot veure una plaça única». Tot i que afirmava que «és necessari potenciar la cargolera per fer poble», assegurava que «som una pinya». Un altre dels participants era el debutant Ian Vallbé, de Súria. «Aquest és el primer any que puc participar-hi perquè tinc 16 anys, que és l’edat mínima per poder-ho fer». Vallbé es mostrava molt il·lusionat i afegia que porta «tota la vida venint amb la família a Cardona a veure el Corre de Bou».

L’acte, que va estar amenitzat per la Banda de Música de Cardona, va transcórrer amb total normalitat i no va haver-hi cap ferit.