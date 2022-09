El centre de visitants del Geoparc de la Catalunya Central a l’antic CAT de Sallent obrirà les portes al públic aquest dissabte dia 1 d’octubre. El centre ofereix informació sobre el Geoparc a través de 5 panells lluminosos i un àudiovisual i vol ser la porta d’entrada i punt de referència per totes aquelles persones que visitin el Geoparc de la Catalunya Central, oferint una visió global de la riquesa geològica del territori. Als panells s’hi pot conèixer quins són els principals valors geològics del territori, quins recursos turístics hi ha, els principals elements patrimonials i culturals i també què és un geoparc i com funciona la xarxa de geoparcs de la UNESCO.

De moment, el centre estarà obert tots els caps de setmana i festius fins al dia 11 de desembre i l’entrada serà lliure. L’horari d’obertura de 9.30 del matí a 2 del migdia. L’objectiu és que l’any vinent pugui obrir-se de manera permanent. Tot i que la visita serà lliure, al llarg de les properes setmanes s’hi organitzaran un seguit d’activitats divulgatives per tal de dinamitzar-lo, que properament es donaran a conèixer. Aquests actes coincidiran amb la celebració del desè aniversari des que la UNESCO va reconèixer el Geoparc de la Catalunya Central per formar part de la xarxa mundial de geoparcs.