Artés es converteix cada primer cap de setmana d’octubre en la capital vinícola de la DO Pla de Bages. S’hi celebra la Festa de la Verema del Bages, que posa en valor la vinya i el vi.

S’organitzen actes relacionats amb el món del vi que, tot i tenir Artés com a centre neuràlgic, s’estenen a altres punt de la comarca, amb la Nocturna Vinum d’avui i l’acte inaugural de demà a Sant Fruitós de Bages. A més, es poden fer visites d’interès patrimonial a varis municipis de la comarca, emmarcat en la ruta del vi de la DO Pla de Bages, la primera ruta enoturística cultural de Catalunya. Després de dues edicions limitades i reorientades per adaptar-les a la situació de la covid-19, la comissió organitzadora ha treballat per tal que la festa es torni a celebrar amb tot el seu potencial. Aquest dissabte i diumenge, 1 i 2 d’octubre, es viurà un cap de setmana regat amb vi de casa, que recupera el format habitual de les activitats amb tastos de vins, tast a cegues, aixafada popular de raïm, activitats familiars, fira d’artesania, actuacions musicals , cultura popular i exposicions, entre d’altres propostes a Artés.

Cal destacar l’aposta clara per ampliar l’oferta de tastos de vi, amb l’objectiu d’aproximar el coneixement envers el món vitivinícola. La degustació de productes de la terra, amb implicació de la restauració del municipi i de productors locals, acompanyen els sabors dels vins del Bages.

La comissió organitzadora de la DO la formen l’Ajuntament d’Artés, el Consell Regulador de la DO Pla de Bages, la Confraria de Vins del Bages, els cellers d’Artés, la Unió de Botiguers i Comerciants d’Artés i altres representants del teixit comercial i associatiu del municipi.

Nocturna Vinum i acte inaugural

Com és habitual, la Festa de la Verema del Bages viurà avui dijous un preludi amb el Nocturna Vinum, a diferents poblacions de la comarca. A partir de les 19 h, establiments de restauració de Manresa, Sant Fruitós de Bages i Artés oferiran copes de vi de la DO Pla de Bages amb tapes gastronòmiques i concerts en directe o exposicions, entre d’altres propostes. Es tracta d’un acte ja consolidat a Manresa i que de mica en mica s’obre pas a diferents poblacions de la comarca. Fins ara ha estat una bona oportunitat per donar a conèixer la bona gastronomia maridada amb vins de la DO. Hi haurà dos tipus de consumició: tapa més copa de vi per 4 euros i tapa més copa de vi d’alta gamma per 6 euros.

Els establiments participants a la Nocturna Vinum d’avui són Cal Bisbe, Canonge, El Celler del Bages, Kursaal Espai Gastronòmic, La Pineda, Rooftop Hotelet Casa Padró, Seven Restaurant, Vinalium Manresa i Vins Alsina, a Manresa. Espai Artium, a Artés. I Nou Celler, a Sant Fruitós de Bages.

Demà, divendres, es farà la inauguració oficial de la Festa de la Verema del Bages, que concentrarà l’activitat dissabte i diumenge a Artés. L’acte inaugural, en canvi, és itinerant i enguany tindrà lloc a Sant Fruitós de Bages, al Museu de la Memòria de la vinya i el vi. A partir de les 19h de demà tindrà lloc un tast de vins i gastronomia local, amb l’acompanyament d’una actuació musical. Compta amb col·laboració de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i celler Mond Obert-Mas de Sant Iscle.

Recuperació de la pedra seca

Artés aposta un any més per la recuperació de pedra seca. L’activitat és gratuïta però amb places limitades (inscripció a festaveremabages.cat/inscripcions), i es farà dissabte de 9 a 13 h amb sortida des de la plaça Major (plaça Vella). La matinal de treball posarà en valor i donarà visibilitat a la pedra seca de sota les muralles.

Una vintena de parades d'artesania

La Fira d’Artesania és un element més de la Festa de la Verema. Es farà diumenge, durant tot el dia, als carrers Barquera i Dr. Ferrer, on s’estendran una vintena de parades d’artesania i alimentació. Paral·lelament, els comerços d’Artés apostaran per fer parada a peu de carrer. Serà tant dissabte com diumenge, de 9 a 13 h al carrer Rocafort.

A més, diumenge al matí, de 10 a 14 h hi haurà un espai de producte de proximitat i consum conscient a la plaça dels Escacs. Serà un espai de punt informatiu i també hi haurà tallers i activitats.

Seran zones que complementaran les activitats centrals a la plaça Vella. De fet, una activitat és el Photowalk Festa de la Verema, un recorregut fotogràfic per tots els espais. Es farà diumenge, a 2/4 de 11, i el punt de trobada serà el parc de Can Cruselles.

Demostració d'oficis antics

Els oficis antics tindran presència a la festa, concretament durant tota la jornada de diumenge. Un ferrer, un llauner, un ceramista i un cisteller mostraran als visitants com treballen. S’ubicaran al llarg del recinte firal, des del carrer Rocafort fins a la plaça Major d’Artés.

Exposicions

VI_suals 2022. El món del vi. Imatges de 10 fotògrafs de Foto Art Manresa que constaten que la gent del Bages porten el món del vi al seu ADN. S’exposarà dissabte i diumenge al carrer Rocafort d’Artés.

Maquetes de les masies d’Artés, de Manel Serra. Al carrer Rocafort.

Escultures amb suro, de Dami Vila.Al carrer Rocafort.

Què és la sobirania alimentària? Es podrà veure a la plaça dels Escacs.

Quan les cases feien olor de vi. Informació i materials en el marc del projecte Cep, tina, vi, de memòria històrica de la vinya i el vi al Bages. Al complex cultural Cal Sitges.

Visita als cellers

Artesencs i visitants podran aprofitar la Festa de la Verema per conèixer de prop les instal·lacions dels dos cellers de la població. Es faran visites guiades gratuïtes a les instal·lacions de Solergibert i Celler Cooperatiu Artium. Serà diumenge, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h. Per a més informació, es pot contactar via e-mail a josep@cellersolergibert.com o per telèfon: 93 830 50 84. I també per correu electrònic a artium@cavesartium.com, o trucant al 93 830 53 25.