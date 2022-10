Castellbell commemora aquest diumenge els 130 anys de la inauguració de l’antic cremallera de Montserrat (va tenir lloc el 6 d’octubre de 1892), que en aquell moment unia aquest municipi amb Monistrol i el santuari.

Es tracta d’una iniciativa de l’Associació Amics Església de La Bauma, que des de fa anys treballa, entre altres fronts, per la rehabilitació i reconeixement de l’antic traçat, ara camí transitable, que va quedar en desús com a infraestructura ferroviària quan va deixar de funcionar i es va desmantellar. Per aquest motiu, l’acte commemoratiu de demà serà un recorregut per aquest traçat (declarat Bé Cultural d’Interès Local), que començarà a les 10 del matí a la plaça de l’Església de la Sagrada Família de La Bauma, i comptarà amb les explicacions de David Blasco. En acabat, hi haurà una exposició fotogràfica des dels inicis fins a la clausura (l’any 1957) i un vermut per a tots els assistents a l’acte.